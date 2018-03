Von der Wiege zur Bahre

Neben dem „Historischen Stadtrundgang“ durch die Altstadt Biberachs am Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, bietet Tourismus & Stadtmarketing am Sonntag, 18. Februar, die neue Stadtführung „Von der Wiege bis zur Bahre“ an. Die Führung klärt über Sitten und Gebräuche rund um die Themen Geburt und Tod in Biberach auf.

Wie hat eine Geburt früher ausgesehen, wie wurden die Wöchnerinnen versorgt und was für einen Stellenwert hatten die Nachkommen? Woran sind Menschen damals gestorben und wie werden die Menschen heute bestattet? In der spannenden, tiefgründigen aber durchaus auch heiteren Führung „Von der Wiege bis zur Bahre“ beantwortet Stadtführerin Gerda Fuchs am Sonntag, 18. Februar, diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Geburt und Sterben früher und heute in Biberach. Stationen der Führung sind unter anderem der Hospital und der ehemalige „Gottesacker“ der Stadtpfarrkirche. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet für Erwachsene sechs Euro. Beginn ist um 14 Uhr. Der „Historische Stadtrundgang“ am Samstag kostet acht Euro. Treffpunkt beider Führungen ist im Spitalhof, Museum Biberach. Eine Anmeldung für die Stadtführungen ist nicht erforderlich.