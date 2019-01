Von der Ausstellung bis zur Tanzdemo

Die AG Geschlechter Gerecht der Lokalen Agenda Biberach 21 hat ihr neues Frühjahrsprogramm vorgestellt. Darin sind wieder viele unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen enthalten. Beispielsweise sind Veranstaltungen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, zur weltweiten Aktion „One Billion Rising“, zum Internationalen Frauentag und zum Equal Pay Day geplant.

Andrea Sülzle, Sprecherin der Agendagruppe, freut sich über die Vielfalt im Programm: „Uns ist es gelungen Vorträge, eine Poetry-Lesebühne, eine Tanzdemo, eine Kunstausstellung, eine Theateraufführung, eine Kinovorstellung und eine Tanznacht zur organisieren. Dies alles mit dem Ziel, möglichst viele Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen.“

Mehr Geschlechtergerechtigkeit

In der Agenda-Gruppe arbeiten zahlreiche Gruppierungen mit, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen. Ziel der AG ist es, Benachteiligungen von Mädchen und Frauen, Jungen und Männern in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und Lösungen für mehr Gerechtigkeit für beide Geschlechter vor Ort zu finden.

Vor 100 Jahren erkämpften Frauen in Deutschland das Wahlrecht und so konnten Frauen in Deutschland bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 erstmals auf nationaler Ebene ihr Wahlrecht nutzen. Das Wahlrecht war eine große Errungenschaft, doch wie steht es 100 Jahre später mit der Geschlechtergerechtigkeit? Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung sind unübersehbar. Die Veranstaltung zum Jubiläum ist deshalb Anlass zur Freude und Wertschätzung derer, die zu diesen Errungenschaften beigetragen haben. Diesen und weiteren Fragen und Erfolgen geht die Politologin Barbara Schwarz-Sterra aus Stuttgart beispielsweise am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr im Komödienhaus Biberach nach.

Beteiligte Organisationen

In der Arbeitsgruppe vertreten sind: Frauen Forum, Evangelische Familienbildungsstätte, Friedenskirche, Katholischer Frauenbund, Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau, Weißer Ring, Gleichstellungsbeauftragte Landratsamt Biberach, Integrationsbeauftragte Stadt Biberach, DGB KV Biberach, Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit, Volkshochschule/AK Zivilcourage, Zonta-Club Oberschwaben, Minibar Biberach, Diözese Rottenburg/Stuttgart, Frauencafé Bad Schussenried und Hochschule Biberach.