Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Gerd Mägerle (Foto: SZ), Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung Biberach“ über den Spielfilm „The Forgotten“.

Die ukrainisch-schweizerische Koproduktion von Regisseurin Daria Onyshchenko spielt in Luhansk in der Ostukraine. Der Name der Stadt ist seit Beginn des Kriegs in der Ukraine auch vielen Menschen in Westeuropa bekannt. Am Schicksal der Ukrainischlehrerin Nina (Marina Koshkina) und dem Schüler Andrij (Daniil Kamenskij) wird aufgezeigt, wie der russisch-ukrainische Konflikt in das Leben einzelner Menschen hineinwirkt. Dabei gilt es für den Zuschauer allerdings zu beachten, dass der Film bereits 2019 gedreht und von der Aktualität eingeholt wurde. Die politische Situation hat sich durch den russischen Angriff seit Februar 2022 dramatisch verändert, sodass die im Film gezeigte Aggression und Gewalt aus heutiger Sicht leider schon fast harmlos erscheint. Luhansk ist von prorussischen Separatisten besetzt. In den Schulen soll nur noch russisch gesprochen und unterrichtet werden, weshalb Lehrerin Nina eher widerwillig an einem entsprechenden Fortbildungskurs teilnimmt. Eigentlich will sie mit ihrem Partner Yura in die unbesetzte Ukraine fliehen. Yura weigert sich aber aufgrund seines Jobs.

Als Schüler Andrij an Ninas Schule von den Russen verhaftet wird, weil er eine Ukraine-Flagge vom Schuldach aus entrollt hat, will die Lehrerin ihn vor Folter und Strafe bewahren. Sie lässt sich dafür sogar von den Gefängniswärtern sexuell erniedrigen. Zwischen dem Teenager, der nach der Befreiung weiter politisch aufbegehrt, und der Lehrerin entwickeln sich Gefühle, was die ganze Situation noch komplizierter macht.

„The Forgotten“ schildert in zum Teil drastischen Bildern, wie brutal der russisch-ukrainische Konflikt bereits vor Kriegsausbruch war. Dass sich große Teile der Handlung in einer kalten, schneebedeckten, teilweise zerstörten Stadt und Landschaft abspielen, unterstreicht dies zusätzlich. Filmmusik wird dabei so gut wie gar nicht eingesetzt. Hervorzuheben ist die starke Schauspielleistung von Marina Koshkina.

Zu sehen ist „The Forgotten“ am 2. November, 16 Uhr, und am 3. November, 17.30 Uhr, im Traumpalast.

Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter: biberacherfilmfestspiele.de