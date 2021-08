Von Biohof zu Biohof durchs Grüne

Mit Spaß und Bewegung die Vielfalt der ökologischen Landwirtschaft entdecken – dafür stehen die „Bio-Rad-Routen“ der Bio-Musterregion Biberach. Das Angebot der Bio-Rad-Routen wurde mit einer Tour, die durch Mettenberg führt, ergänzt. Auf der neuen Fahrradroute können vier Bio-Betriebe bei Mettenberg und die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft entdeckt werden. Sie führt mitten durchs Grüne, ist familienfreundlich und spannend für Groß und Klein, das teilen die Verantwortlichen mit.

Bei den Bio-Rad-Routen der Bio-Musterregion Biberach geht es nicht nur um’s Radfahren. „Zum einen kann die wertvolle Kulturlandschaft vor der eigenen Haustür erkundet werden und zum anderen die ökologische Landwirtschaft in vollem Umfang entdeckt werden“, erklärt Regionalmanagerin Carola Brumm. Die Radfahrerinnen und Radfahrer fahren von Station zu Station und können dort die landwirtschaftlichen Betriebe entdecken. „Was für Tiere leben dort?“, „Wie und von wem werden die heimischen Lebensmittel produziert?“ und „Warum sind diese so besonders?“: Antworten auf Fragen wie diese erhalten die Radfahrerinnen und Radfahrer bei den Bio-Landwirtinnen und Landwirten entlang der Radroute. Von Kühen, Schweinen, Katzen und Ziegen über eine große Geflügelzucht bis hin zum Gemüse- und Getreideanbau – entlang der neuen 15 Kilometer langen Fahrradroute gibt es einiges zu sehen und erkunden.

Die Bio-Rad-Routen Mettenberg beginnt am Biberacher Stadtrand und führt zu den Betrieben Biohof Albinger, Biohof Oberschwaben der Familie Weber, Artenvielfalt Hochstetter Hof und dem Biolandhof der Familie Faller. Die Stationen sind jeweils durch ein Schild gekennzeichnet, das Informationen zum Hof enthält sowie einen QR-Code, durch den ein Rätsel oder eine Aufgabe gemeistert werden kann. „Wir freuen uns sehr, den Leuten unsere Arbeit zu zeigen und neue Kontakte zu knüpfen“, sagt Paula Weber von der Biohof Oberschwaben. Außerdem sei es schön zu sehen, wie die Kinder mit Freude und Vergnügen erfüllt werden, wenn sie die Tiere sehen und streicheln dürfen. Auch für die Erwachsenen kann dies eine neue Erfahrung sein. Bevor es zu der nächsten Station geht, können sich die Radfahrerinnen und Radfahrer in den Hofläden umsehen.

Die Bio-Rad-Routen in Mettenberg ist eine der drei Radrouten der Bio-Musterregion Biberach. Letztere setzt sich für die Stärkung des Bio-Sektors vor Ort ein und versteht es unter anderem als ihre Aufgabe ein nachhaltiges Netzwerk zwischen Erzeugerinnen und Erzeugern, Verarbeiterinnen und Verarbeitern, Vermarkterinnen und Vermarktern sowie Konsumentinnen und Konsumenten aufzubauen. Ziel der Bio-Rad-Routen ist es daher, die Bevölkerung für die biologische Landwirtschaft und deren Erzeugnisse zu sensibilisieren, aufzuklären und so die Wertschöpfung in der Region zu fördern. Die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Regionalmanagements. Dazu gehöre zum Beispiel die Transparenz und den Einblick in Produktionsvorgänge zu gewährleisten, erklärt Carola Brumm, denn für die Bevölkerung sei es zunehmend wichtiger zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und was für Qualitätsstandards dahinterstecken. Qualitätsstandards stecken in den heimischen Bio-Produkten zuhauf. Neben Regionalität repräsentiere diese Frische, Saisonalität und Umweltschutz durch kurze Wege.

Bereits im vergangen Sommer wurden Bio-Rad-Routen durch das Illertal und rund um Ingoldingen von Landrat Schmid eröffnet. Sie erwiesen sich in der Pandemie als besonderes Ausflugsziel für Familien mit Kindern.