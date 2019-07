Von Ausflug bis Großputz

Der Reiseverkehr sorgt jedes Jahr für Stau und Chaos auf Baden-Württembergs Straßen. Um das zu entzerren, beginnen die Sommerferien ausnahmsweise nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern erst am Wochenende. Lässt sich diese Zeit überhaupt noch sinnvoll nutzen? Die Schulen in Biberach reagieren mit verschiedenen Strategien auf diese Frage.

Die meisten Biberacher Schüler bekommen wegen des Schützenfests zwei Tage frei. Nach Bauernschützen steht jetzt aber noch eine ganze Woche Schulalltag an. „Wir werden die Zeit sicher nicht totschlagen“, sagt Marcus Pfab, Rektor der Dollinger-Realschule. Die Notenkonferenzen werden auf Dienstag- und Mittwochnachmittag verschoben, demnach gibt es die Zeugnisse erst am Freitag. Außerdem dehnen sich die diversen Ausflüge der einzelnen Klassen über die gewonnenen Tage aus. Eine Projektwoche oder Ähnliches findet nicht statt, die war an der Dolli schon im März. Wer nicht auf einem Ausflug ist, hat ganz normalen, stundenplanmäßigen Unterricht.

Am Pestalozzi-Gymnasium (PG) dreht sich in der letzte Woche alles rund ums Thema um Nachhaltigkeit. Von Dienstag bis Donnerstag finden am PG mehr als 40 verschiedene Projekte unter dem Motto „PG – Alles im grünen Bereich“ statt. „Die Projekte beschäftigen sich vor allem mit dem Umwelt- und Klimaschutz“, sagt Christopher Götz, stellvertretender Schulleiter. Der soziale und handwerkliche Bereich werde bei den Aktionen aber auch nicht vernachlässigt. So gibt es neben einer Fahrradwerkstatt und einem Nähkurs, bei dem aus alten Kleidern neue gemacht werden, auch eine Sing-Aktion im Altersheim.

Die Schüler des Wieland-Gymnasiums (WG) tun kurz vor den Ferien noch etwas für den guten Zweck. Am Dienstag beteiligen sich die Gymnasiasten an der Aktion „Wir laufen für Unicef“, bei der Spenden für Kinder im südlichen Afrika gesammelt werden. Das Geld wird dafür genutzt, Kindern aus armen Verhältnissen eine Schulbildung zu ermöglichen. Am Mittwoch finden am WG verschiedene Vorträge und Workshops zum Thema Digitalisierung statt. An den restlichen Tagen findet normaler Unterricht statt. „Wir versuchen, die Moral nach dem Schützenfest trotzdem aufrecht zu erhalten“, sagt Ralph Lange, Schulleiter am WG.

An der Mali-Gemeinschaftsschule wird es kurz vor den großen Ferien nochmals sportlich. Die Bundesjugendspiele stehen am Donnerstag an, hier können die Schüler in den verschiedenen Disziplinen beweisen, was sie sportlich drauf haben. Am Freitag findet die traditionelle Schülervollversammlung statt, bevor die Kinder und Jugendlichen in die Sommerferien entlassen werden.

Die Biberacher Grundschüler sitzen in der zusätzlichen Zeit natürlich ebenfalls nicht untätig herum. An der Mittelberg-Grundschule haben die Viertklässler nun mehr Zeit, um sich auf ihre Verabschiedungsfeier vorzubereiten. Für die unteren Klassenstufen geht es auf verschiedene Exkursionen und Lerngänge. „Das Programm ist jetzt einfach viel gleichmäßiger verteilt“, sagt Robert Barthold, Rektor der Grundschule.

„Die Ausflüge sind hier alle schon über die Bühne“, sagt Luitgard Eckert, stellvertretende Leiterin der Gaisental-Grundschule. Die Zeit werde genutzt, um Themen zu behandeln, die sonst im Unterricht zu kurz kämen. Es wird beispielsweise über die Vor- und Nachteile eines demokratischen Klassenrats gesprochen, so sollen die Kinder auf kommende Themen im Unterricht vorbereitet werden. Die einzelnen Klassen lassen außerdem das Jahr Revue passieren, dabei haben die Schüler die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge für das nächste Schuljahr einzubringen.

Für die Viertklässler der Birkendorf-Grundschule wird die letzte Woche an ihrer alten Schule nochmals aufregend. Sie gehen auf Abschlussfahrt mit ihren Lehrern. Am Freitag folgt die feierliche Zeugnisübergabe samt Abschlussfeier.

An der Braith-Grundschule werden die Viertklässler ebenfalls gebührend verabschiedet. Die restlichen Klassen haben stattdessen planmäßigen Unterricht. Am letzten Schultag werden ein letztes Mal alle Kräfte gesammelt, um die Schule zu putzen und auf Vordermann zu bringen. Danach geht es in die wohlverdienten Ferien.