Von Alblinsen und heimischen Wanzen: „Woche der Artenvielfalt“ bietet Programm

Ds Bündnis für Artenvielfalt lädt vom 18. bis 25. Juni zur „Woche der Artenvielfalt“. Zusammen mit den Volkshochschulen im Alb-Donau-Kreis werden in der Woche jeden Tag Online-Vorträge und Exkursionen angeboten, heißt es in einer Ankündigung.

Unter anderem gibt Karl-Heinz Müller einen Einblick in das Leben der heimischen Wanzen, einer verkannten Tiergruppe. Angelika Hilbeck von der Uni Zürich berichtet über Risiken, die die neue Grüne Gentechnik für die Biodiversität birgt. Auf der Schwäbischen Alb zeigt Landwirt Wolde Mammel, der „Alblinsen-Retter“, die Artenvielfalt auf einem Linsenacker. Das vollständige Programm und Zugangscodes, unter anderem auch Vorträge zu den Themen Eulen, Fairpachten, Lichtverschmutzung, Naturnah Gärtnern und Suffizienz, gibt es im Internet unter www.bund-ulm.de oder www.nabu-bezirk-ado.de und bei allen Volkshochschulen im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach.

Bei den Exkursionen wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung gebeten per E-Mail an bund.ulm@bund.net für die Alb-Linsen-Tour und E-Mail an abine.brandt@nabu-bw.de für die Gartenführung. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Zur Finanzierung seiner Arbeit bittet das Bündnis für Artenvielfalt um Spenden.