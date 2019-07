Vom Unterricht zur wissenschaftlichen Praxis

Kinder sollen außerhalb der Schule in Berührung mit Wissenschaft kommen. Das ist es, was das MINT-Programm in Biberach verspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich die Hochschule Biberach, der Verein Jugend Aktiv, das Stadtteilhaus Gaisental und die St.-Elisabeth-Stiftung zusammengeschlossen. Gemeinsam bietet das Kooperationsprojekt von September bis November wieder diverse Workshops für Kinder und Jugendliche an.

„Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“, erklärt Manuela Gürntke, die Vertreterin des Stadtteilhauses. Das Projekt wurde schon vergangenes Jahr ins Leben gerufen, damals kooperierten nur die Hochschule Biberach und das Stadtteilhaus miteinander. Durch die zwei neuen Partner stehen der Initiative ganz neue Möglichkeiten offen. „Wir wollen junge Menschen, gerade auch Mädchen, außerhalb des Unterrichts an wissenschaftliche Fächer heranführen“, sagt Gürntke und verweist auf ihre eigenen, eher mäßig guten Erfahrungen im Schulfach Chemie. „Wir wollen auch wegen dem Fachkräftemangel diese Fächer greifbarer machen“, so die Mitorganisatorin des Projekts.

Für Interessierte werden ganz unterschiedliche Workshops angeboten. Junge Leute mit Biologie und Interesse an der Natur kommen auf dem Biberacher Abenteuer-Spielplatz und im Stadtteilhaus auf ihre Kosten. Bei Workshops wie der „Fledermausnacht“ oder „Wassertierchen suchen und bestimmen“ zeigen qualifizierte Mitarbeiter, was es in der Natur zu sehen gibt. „Hier auf dem Abenteuer-Spielplatz wollen wir weg vom Haus und zurück zur Natur“, erläutert der Leiter des Spielplatzes, Michael Höschele.

Technikbegeisterte bekommen bei den Aktionen der Hochschule und Jugend-Aktiv einen Einblick in die Welt der Physik und Chemie. So vermittelt beispielsweise der „Chemieworkshop“ oder die Aktion „Elektropneumatische SPS-Schaltung“ Verständnis für technische, chemische und mathematische Zusammenhänge. „Dafür öffnen wir auch unsere Werkstätten“, sagt Regina Gröschl, Vertreterin der Hochschule Biberach im Organisationsteam. Die Sinnwelt im Jordanbad steht ebenfalls für verschiedene Mitmachaktionen offen. „Wir versuchen hier die Wissenschaft mit allen Sinnen erlebbar zu machen“, sagt die Vertreterin der St.-Elisabeth-Stiftung, Sonja Schelkle. Für ältere Wissenschaftsaffine ist auch etwas geboten. So steht beispielsweise auch eine Betriebsbesichtigung von Boehringer Ingelheim im November auf dem Plan. „Wir wollen die Praxis mit der Theorie verbinden und Jugendlichen eine Perspektive bieten“, so Andreas Heinzel von Jugend Aktiv.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme an den verschiedenen Workshops ist für alle Kinder und Jugendlichen komplett kostenfrei. Finanziert wird das Projekt von den beteiligten Organisationen und Unternehmen. Außerdem gewann das MINT-Programm vergangenes Jahr den Sieglinde-Vollmer-Preis in der Kategorie „Preis für Initiativen“. Das Preisgeld wird ebenfalls für die Finanzierung der Workshops verwendet. „Es ist uns sehr wichtig, dass jedes Kind, egal woher es kommt und wie es ihm geht, mitmachen kann“, betont Manuela Gürntke. Clara Michael und Laurin Gürntke haben schon oft an den MINT-Workshops teilgenommen und sind überzeugt: „Es macht Spaß und wir lernen dabei etwas.“