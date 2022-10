Vom höchsten Berg hinab in die 80er

Endlich ist die über zwei Jahre dauernde Durststrecke überstanden und der Musikverein Ringschnait kann sein 100. Vereinsjubiläum nachfeiern. Dazu lädt der Verein am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr zum diesjährigen Jahreskonzert in die Dürnachhalle Ringschnait ein.

Unter dem Motto „100+1 Jahre Musikverein Ringschnait“ verspricht das ausgewählte Programm der Dirigenten einen unterhaltsamen Abend, schreiben die Verantwortlichen in einer Ankündigung. Der Abend wird von der Jugendkapelle Juka 2gether Ringschnait/ Mittelbuch/ Fischbach unter Leitung von Christoph Mohr mit den Stücken „Two Movements“ und „Uma Thurman“ eröffnet.

Den höchsten Berg der Welt erklimmt der MVR mit ihrem Dirigenten Christoph Schlanser im Stück „Mt Everest“. Die Besucher können sich mit „Oregon“ auf eine abenteuerliche Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft einer der nordwestlichen Staaten Amerikas entführen lassen. Der Konzertmarsch Sympatria thematisiert auf musikalische Weise, dass Heimat weniger eine Frage der räumlichen Herkunft, sondern viel mehr der sozialen Zugehörigkeit ist. Heimat ist dort, wo wir uns wohlfühlen.

Bestimmt waren die 80er Jahre auch beim Musikverein Ringschnait bunt, schrill und manchmal ein bisschen verrückt. Das Medley „80er KULT(tour) 2“ lässt die Zuhörer in diesen vielleicht längst vergessenen Zeiten schweben. Der musikalische Abend endet mit der anrührenden Hymne der Hoffnung und globalen Einheit „We are the World“. Der Eintritt zum Jubiläumskonzert ist frei.