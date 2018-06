Vom Faustball infiziert

Die Jungs der TG Biberach sind bei der süddeutschen Faustball-Meisterschaft der U14-Jährigen in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle Fünfter geworden. Mit im Team stand das Brüderpaar Tobias und Silas Schoch. Besser machten es die jungen Frauen: Die Mädchen wurden überraschend Zweite.

Die TG Biberach hatte sich beim Schwäbischen Turnerbund, dem Dachverband der württembergischen Faustballer, um die Ausrichtung dieser Meisterschaften beworben und insgesamt 15 Mannschaften aus Sachsen, Thüringen, Bayern und eben Schwaben kämpften am vergangenen Wochenende um den Titel des süddeutschen Meisters. „Das war eine tolle Geschichte. Wir konnten hier richtig Werbung machen für unseren Sport“, sagte Fabian Czekalla, der Faustball-Abteilungsleiter der TG Biberach. Der 27-Jährige weiß natürlich auch, dass Faustball noch immer als Randsportart gilt und von vielen als Altherrensport belächelt wird. „Damit können wir leben, weil wir wissen, dass es nicht so ist“, sagt Jürgen Schoch, der durch seine beiden Söhne Tobias und Silas zum Faustball gekommen ist. „Ich habe früher Handball gespielt. Jetzt bin ich infiziert vom Faustball“, sagt der 45-Jährige. Inzwischen ist er sogar als Trainer unterwegs, betreut gemeinsam mit Markus Hamberger den acht- bis 14-jährigen Faustballnachwuchs in Biberach.

Ballgefühl und Spielintelligenz

Dazu zählen eben auch der 13-jährige Tobias Schoch und sein ein Jahr jüngerer Bruder Silas. Beide sind große Talente im Faustball. Vor allem Tobias Schoch, Schüler des Biberacher Wieland-Gymnasiums, besticht durch sehr viel Ballgefühl und Spielintelligenz. Auch deshalb wurde er zu mehreren Trainingslehrgängen des Deutschen Faustballverbands berufen. Tobias darf sich sogar deutscher U14-Nationalspieler nennen. Er zählt zur sogenannten Starting Five, also den fünf besten Spielern seines Alters in Deutschland. „Da bin ich natürlich sehr stolz drauf“, sagt der 13-Jährige selbstbewusst. Das Problem dabei ist nur, dass er sein Potenzial als Nationalspieler nicht auf dem Parkett zeigen darf, da es erst ab der U18 offizielle Länderspiele gibt. Sein Bruder Silas ist Mitglied des Landeskaders.

Rund fünf Stunden verbringen die beiden Teenager mit Training in der Mali- und WG-Halle. „Das ist mit der Schule schon zu vereinbaren“, sagt Vater Jürgen, der Tobias und Silas zunächst zum Handball gebracht hatte. Beide waren auch Mitglieder der Kindersportschule (Kiss) der TG Biberach und wurden so eines Tages mit Faustball konfrontiert. „Das hat mir schon sehr gut gefallen, weil man es im Sommer auch draußen auf dem Feld spielen kann und weil es ohne Körperkontakt abgeht“, beschreibt Tobias Schoch die Vorteile seiner Sportart. Auch einige seiner Klassenkameraden am Wieland-Gymnasium habe er inzwischen überzeugen können, doch mal beim Training vorbeizuschauen. Jedermann sei da willkommen. „Wir bieten immer wieder Schnuppertrainings an. Unsere Trainer kümmern sich intensiv um die Neuen“, verspricht Fabian Czekalla, der das klare Ziel verfolgt, im Jugendbereich zu wachsen.

Derzeit spielen 123 Mitglieder bei der TG Biberach Faustball, davon seien etwa 70 Kinder und Jugendliche. Nach den Meisterschaften könnten es durchaus ein paar mehr werden, auch wenn das Gefühl, eine exotische Sportart zu betreiben, auf längere Zeit bei den Aktiven bleiben wird. Daran haben auch die Titelkämpfe in Biberach vermutlich nur wenig geändert.

Alle Ergebnisse der süddeutschen Meisterschaften in Biberach gibt es im Internet in der Rubrik „Hallen 2015 – Jugend zu finden unter www.faustballregionalgruppe-sued.de.