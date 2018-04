Vom Analphabeten zum Autor

Einen biografischen Vortrag unter dem Titel „Vom Analphabeten zum Kinderbuchautor“ hält Tim-Thilo Fellmer am Donnerstag, 26. April, von 19.30 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus Biberach/Stadtteilhaus Gaisental. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist Teil einer Veranstaltungsreihe zur Alphabetisierung und Grundbildung für Erwachsene. Funktionaler Analphabet zu sein bedeutet, nicht richtig lesen und schreiben zu können. Tim-Thilo Fellmer gehörte lange zu den rund 7,5 Millionen Betroffenen in Deutschland. Durch jahrelange mühevolle Arbeit lernte er Lesen und ist heute ein erfolgreicher Kinderbuchautor und Verleger.

Außerdem gibt es am Dienstag, 8. Mai, zwei kostenloses Sensibilisierungsworkshops zum Thema „Funktionaler Analphabetismus“ im Stadtteilhaus. Der erste (9.15 bis 10.45 Uhr) führt in Ursachen und Auswirkungen ein und gibt Tipps, wie man das Phänomen erkennen und ansprechen kann. Der zweite (11.15 bis 12.45 Uhr) richtet sich an pädagogisches Fachpersonal und geht unter anderem auf die Feindiagnostik sowie Unterrichtsmaterialien ein.