„Volxmusik“-Grandprix geht in dritte Runde

Der Biberacher „Volxmusik“-Grandprix geht am Samstag, 10. März, ab 18 Uhr in der Stadthalle in die dritte Runde. Hier wird Nachwuchsmusikern eine Plattform geboten und die „Volxmusik“ als solche ins Bewusstsein der Zuhörer gerufen.

Dieser Stil vermischt traditionelle Volksmusik mit Elementen aus Jazz, Pop, Hip-Hop oder Reggae und grenzt sich ab gegenüber der volkstümlichen Musik, dem volkstümlichen Schlager. Die fünf besten Bands stellen sich einer Jury und dem Publikum. Sie spielen um knapp 5000 Euro Preisgeld. Die Finalteilnehmer sind: „Fezzmo“ (Ludwigsburg), „Schnokastich“ (Schönebürg), „5er Blech“ (Kammlach), „Vöcklablech“ (Neukirchen, Österreich) und „The Most Company“ (Scheibbs, Österreich).

Fünf Teilnehmer in Endrunde

Ensembles mit zwei bis 20 Musikanten konnten sich für den „Volxmusik“-Grandprix bewerben. Unter ihnen hat die Jury im Vorfeld vier Finalteilnehmer ausgewählt, ein fünfter wurde per Wildcard-Voting online durch die Fans in die Endrunde gewählt. Kreissparkasse, Berg Brauerei, Ewa Riss und städtisches Kulturamt haben die Preisgelder gestiftet. Das Publikum wird per Abstimmung seinen Favoriten mit einem Preis prämieren.

Die Wuzis kommen

Als besondere Gäste für die Preisverleihung hat das Kulturamt das österreichische Duo „Die Wuzis“ aus der Steiermark verpflichtet. Die beiden Musiker haben bei der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 2015 den zweiten Platz belegt und kommen nach einem kurzen Gastspiel beim Kulturparcours 2016 nun zum dritten Mal in die Stadthalle. Der Sieger des zweiten Biberacher Volxmusik-Grandprix im Jahr 2016 waren „Die Fexer“. 400 Zuschauer verfolgten damals in der Gigelberghalle die Veranstaltung.

Hier gibt’s Karten:

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus, online unter www.kartenservice-biberach.de oder bei Schwäbisch Media unter Telefon 0751/29555777 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.volxmusik-biberach.de