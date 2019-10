Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Biberach lädt am Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr, in die Ummendorfer Versöhnungskirche zu einer öffentlichen Vollversammlung der drei Kirchengemeinden in Biberach und Ummendorf ein.

In der Vollversammlung beraten die Kirchengemeinderäte der Stadt-Kirchengemeinde, der Friedenskirche und der Versöhnungskirche gemeinsam. Interessierte Gemeindeglieder sind eingeladen. Am Ende der Wahlperiode ziehen die Gremien Bilanz und stellen diese zur Diskussion.

Zweiter Schwerpunkt ist die Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in einem öffentlichen Gottesdienst. Die Landeskirche eröffnet Gemeinden sowie Pfarrerinnen und Pfarrern ab 2020 diese Möglichkeit. Voraussetzung ist eine intensive Debatte in den Gemeinden. Diese wurde bereits auf verschiedenen Ebenen geführt, nun sollen in der Öffentlichkeit die Argumente dargestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Zu Beginn des neuen Jahres werden die Kirchengemeinderäte dann über einen entsprechenden Beschluss beraten und abstimmen.