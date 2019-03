Vollste Zufriedenheit beim Gastgeber

Die U14-Faustballerinnen des Ahlhorner SV haben sich bei der deutschen Meisterschaft in Biberach den Titel geholt. Der Nord-Meister bezwang im Finale in der Wilhelm-Leger-Halle den TV Stammbach aus Bayern. Den dritten Platz belegte der TV Vaihingen/Enz (Meister Süd) durch einen 2:1-Erfolg (15:14, 8:11, 11:8) gegen den TV Brettorf. Das Team des Ausrichters TG Biberach landete auf dem sechsten Platz nach einer 1:2-Niederlage (8:11, 11:9, 8:11) im Spiel um Platz fünf gegen den TSV Essel.

Die zehn besten U14-Mannschaften Deutschlands begannen am ersten Tag mit der Vorrunde in zwei Fünfergruppen. Am Ende des Tages qualifizierten sich in Gruppe A der Ahlhorner SV (8:0 Punkte), der TV Stammbach (5:3) und der TSV Essel (5:3) für die Endrunde. In Gruppe B waren es der TV Brettorf (7:1), der TV Vaihingen/Enz (5:3) sowie die TG Biberach (4:4). Das Heimteam musste nach zwei Niederlagen gegen Brettorf und Vaihingen und einem 2:0-Sieg gegen Waibstadt im letzten Gruppenspiel unbedingt gegen den TSV Gnutz (1. Ost) gewinnen, um das erklärte Ziel der Endrundenteilnahme zu erreichen. Dies gelang durch einen überzeugenden 2:0-Erfolg (11:8, 11:3).

Stammbach schaltet Biberach aus

Der zweite DM-Tag begann mit den Qualifikations- und Platzierungsspielen um die Ränge sieben bis zehn. Im Match um Platz sieben siegte der TuS Wakendorf-Götzberg mit 2:0 (13:11, 11:4) gegen den TSV Karlsdorf und im Spiel um Rang neun der TSV Gnutz mit 2:0 (11:3, 11:5) gegen den TV Waibstadt. Anschließend erreichte der Ahlhorner SV im ersten Halbfinale mit einem 2:1-Sieg (9:11, 11:9, 11:5) gegen den TV Vaihingen/Enz das Endspiel. Der TV Stammbach erreichte das Finale durch einen 2:0-Sieg gegen die TG Biberach (12:10, 11:5) im Qualifikationsspiel sowie den Halbfinalerfolg gegen den TV Brettorf (11:9, 11:9).

Im Endspiel geriet der Favorit Ahlhorner SV zunächst mit 1:4 gegen den TV Stammbach in Rückstand, übernahm danach aber die Spielkontrolle. Letztlich holte sich der ASV durch einen ungefährdeten 2:0 (11:8, 11:6)-Erfolg den DM-Titel. Im Anschluss erfolgte die Siegerehrung durch das für die Jugend zuständige Präsidiumsmitglied der Deutschen Faustballliga (DFBL), Günter Lutz, und TG-Abteilungsleiter Fabian Czekalla sowie die Verabschiedung der teilnehmenden Mannschaften.

„Mich freut besonders, dass mit Stammbach und Vaihingen/Enz zwei Mannschaften aus dem Süden etwas die Vormachtstellung der Nord-Vereine durchbrochen haben. Unser Team fand in der Vorrunde nur holprig zu seinem Spiel“, bilanzierte TG-Trainer Markus Hamberger. „Die Mädchen waren aufgeregt, steigerten sich aber von Spiel zu Spiel. Leider haben wir gegen den späteren Zweiten Stammbach in Satz eins drei Satzbälle vergeben. Bei der knappen Niederlage im Spiel um Platz fünf verließ unser Team nach sehr gutem Spiel hocherhobenen Hauptes das Spielfeld und die Freude im Biberacher Lager war groß.“

Fabian Czekalla bezeichnete die DM aus Veranstaltersicht als bestens gelungen. „Organisation wie Ablauf verliefen reibungslos und zur besten Zufriedenheit von teilnehmenden Teams einschließlich Zuschauern. Unser Dank gilt der Stadt Biberach mit Schirmherrn Oberbürgermeister Norbert Zeidler, dem Amt für Bildung, Betreuung und Sport, wie auch der DFBL“, lautete das Fazit des TG-Abteilungsleiters. „Wir sind stolz auf die Leistung unseres Teams, den guten sechsten Platz und auch auf unser Publikum, das unsere Mannschaft getragen und gefeiert hat.“