Vollmer-Mitarbeiter spenden 12 000 Euro für guten Zweck

Vollmer-Mitarbeiter spenden 12 000 Euro für drei gemeinnützige Organisationen in der Region Biberach. Je 4000 Euro gehen an den Verein Fortschritt in Dürmentingen, den Förderverein Hospiz Landkreis Biberach und die Radio7-Drachenkinder. Die Spende sammelte die Belegschaft des Biberacher Spezialisten für Schleif- und Erodiermaschinen über die sogenannte Cent-Aktion.

„Soziales Engagement liegt uns am Herzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen seit jeher Verantwortung in ihrem Umfeld“, sagt Stefan Brand, Geschäftsführer der Vollmer Gruppe. „Wir wollen gemeinsam Mitmenschen in unserer Region unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns“, ergänzt Betriebsratsvorsitzender Markus Steinhauser. Der Spendenbetrag kommt über die Cent-Aktion zusammen, bei der die Vollmer-Belegschaft auf freiwilliger Basis jeweils auf den Cent-Betrag der monatlichen Verdienstabrechnung verzichtet. Die hieraus resultierende Summe wird vom Unternehmen verdoppelt und auf volle Hundert Euro aufgerundet. Ziel der seit 2008 laufenden Initiative ist es, Projekte zu unterstützen, bei denen sich Bürger und Unternehmen aus der Region und der Stadt Biberach aktiv für das Gemeinwesen einsetzen. Sobald sich wieder ein signifikanter Betrag auf dem Spendenkonto angesammelt oder sich eine Notsituation in der Region ergeben hat, macht der Betriebsrat im Namen der Belegschaft einen Vorschlag, wer als Spendenempfänger begünstigt werden soll.

Der Erlös kommt dieses Jahr drei gemeinnützigen regionalen Projekten zu gleichen Teilen zugute. Dazu gehört der Verein Fortschritt, der Förderwochen für neurologisch beeinträchtige und hirngeschädigte Kinder anbietet. Ziel ist es, durch die sogenannte konduktive Therapie die Alltagsfertigkeiten der Kinder zu verbessern und ihnen zu einem möglichst schmerzfreien Leben zu verhelfen.

Des Weiteren gehört der Förderverein Hospiz zu den Begünstigten der Spendenaktion. Der Verein unterstützt Menschen und Einrichtungen bei der Sterbebegleitung im Landkreis Biberach. „Eingesetzt wird die Spende für die stationäre und ambulante Palliativarbeit sowie für das stationäre Hospiz Haus Maria in der Biberacher Altstadt“, sagt Prof. Egon Lanz, Vorsitzender des Fördervereins Hospiz.

Die Radio7-Drachenkinder engagieren sich für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus ihrem Sendegebiet.