Vollmer ehrt bei Weihnachtsfeier treue Mitarbeiter

Die Vollmer-Werke haben ihre ehemaligen Mitarbeiter und Jubilare dieses Jahres zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. 140 Gäste feierten mit dem Biberacher Technologie- und Dienstleistungsunternehmen.

Ein fester Bestandteil ist der Seniorennachmittag in der Vorweihnachtszeit, bei dem auch die Jubilare des Jahres geehrt werden. Ein Termin, der von den Senioren mit Freude wahrgenommen wird, da er die Gelegenheit bietet, ehemalige Kollegen wiederzusehen, Geschichten von früher auszutauschen und Wissenswertes rund um das aktuelle Unternehmensgeschehen zu erfahren.

Geschäftsführer Stefan Brand berichtete dabei von einem überaus positivem Geschäftsjahr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben Informationen über Neuentwicklungen gab er einen Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens in Biberach und in den weltweiten Niederlassungen. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste von den zukunftsweisenden Planungen am Standort Biberach und vom Rückblick auf das Vollmer- Familienfest im Sommer.

Auch heuer wurden Mitarbeiter für ihr Betriebsjubiläum geehrt. Karl Kopf und Erwin Wild haben gemeinsam ihre Ausbildung bei Vollmer begonnen und feiern nun zusammen ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum. Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Heike Romer, Klaus Boscher, Joachim Bott, Gerd Buck, Gerhard Eckle, Walter Hepp, Ralf Ott und Stefan Wieland zurück. Personalleiter Hans Wahl dankte allen Jubilaren für ihre Verbundenheit und betonte den großen Stellenwert ihres Erfahrungswissens.

Ein besonderer Dank galt auch den zehn Beschäftigten, die im Laufe des Jahres in den Ruhestand eingetreten sind. Besonders bemerkenswert, so Wahl, sei die Tatsache, dass diese Mitarbeiter im Schnitt über 44 Jahre und damit fast das gesamte Arbeitsleben für das Unternehmen tätig waren. Die musikalische Untermalung durch die Vollmer-Band sowie Grußworte des Betriebsratsvorsitzenden Markus Steinhauser und von Hermann Hamma im Namen der Senioren rundeten die Feier ab.