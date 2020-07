Vollmer bietet das Praktikum To-Go

Weil aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur Ausbildungsmessen und -tage, sondern vielfach auch geplante Schülerpraktika ausfallen, hat sich die Firma Vollmer in Biberach etwas überlegt: das Praktikum To-Go.

Ein Praktikum in einem Unternehmen ist für Jugendliche meist der erste große Schritt, wenn es darum geht, die Arbeitswelt kennenzulernen. Der Maschinenbauer Vollmer hat aus der Corona-Not nun eine Tugend gemacht und das Praktikum To-Go entwickelt. Schüler erhalten von Vollmer eine Box mit Werkzeugen, Aufgaben, Anleitungen und Informationen, um ihr Praktikum zu Hause absolvieren zu können.

„Es ist sehr schade, dass aufgrund von Corona derzeit keine Praktika bei Vollmer stattfinden können, denn der persönliche Kontakt zu den Schülern liegt uns sehr am Herzen“, sagt Elmar Walter, Leiter des Ausbildungszentrums bei Vollmer.

Damit Schüler in Zeiten von Home-Schooling und „Abstandsregelungen“ trotzdem die Möglichkeit haben, etwas Praxisluft zu schnuppern, Kontakt zum Unternehmen aufzubauen und zu zeigen, dass sie sich aktiv mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen, hat sich das Ausbildungsteam sich das Vollmer-Praktikum-To-Go einfallen lassen.

Dabei können sich interessierte Jugendliche ihr Praktikum in Form einer Box einfach nach Hause holen. Entwickelt wurde die Idee gemeinsam mit den Auszubildenden von Vollmer. Entstanden sind zwei unterschiedliche Boxen: eine Box mit Aufgaben, die sich auf Tätigkeiten der gewerblichen Ausbildungsberufe Industriemechaniker, Elektroniker oder Mechatroniker beziehen; die andere Box ist eine digitale Variante für diejenigen, die sich für den kaufmännischen Bereich interessieren.

Die Box enthält Informationen, Materialien und Werkzeuge wie Lötkolben oder Zange – eine technische Ausstattung zuhause ist nicht notwendig. Alles was die Jugendlichen für ihre Projekte benötigen, ist in der Regel in jedem Haushalt vorhanden oder wird in der Box bereitgestellt. In einer beiliegenden Broschüre werden die Praktikanten durch die verschiedenen Praxis-Projekte aus den Bereichen Mechanik und Elektronik geleitet und erhalten eine genaue Beschreibung der Aufgaben. Das Ausbildungsteam steht bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Zudem enthält die Broschüre hilfreiche Tipps für das eigene Bewerbungsschreiben oder auch das Vorstellungsgespräch.

Interessierte können die Box bei Vollmer abholen und sich daheim mit den erhaltenen Utensilien ans Werk machen. Zum Abschluss sollen die Heim-Praktikanten ihre Fotos und Videos zum Projekt an Vollmer schicken. Anschließend bringen die Teilnehmer ihre Boxen mit dem ausgeliehenen Werkzeug wieder zurück. Jeder, der dies erfolgreich erledigt, erhält – wie bei einem normalen Praktikum üblich – eine Teilnahmebescheinigung für seine Bewerbungsunterlagen.