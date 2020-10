Volleyball: TG-Spiel findet nicht statt

Das Präsidium des Volleyballverbands Württemberg (VLW) hat sich wie berichtet gegen eine generelle Absetzung des Spieltags an diesem Wochenende ausgesprochen. Der Verband räumte den Vereinen aber die Möglichkeit ein, ab einem Corona-Inzidenzwert am Ort der Halle oder dem Sitz einer der beteiligten Vereine von mindestens 50 die Spiele zu verlegen. Davon machten zahlreiche Mannschaften Gebrauch. Auch die Volleyballerinnen der TG Biberach pausieren bereits an diesem Wochenende. Das Oberligaspiel in Ditzingen wurde abgesagt. In der Volleyball-Bezirksliga Süd der Frauen findet außerdem die Partie zwischen dem VC Baustetten II und dem SV Ochsenhausen nicht statt.