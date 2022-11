Volleyball-Regionalliga: TG strebt konstante Leistung an

Nach zwei deutlichen Drei-Satz-Spielen, ein Sieg und eine Niederlage, gehen die Volleyball-Damen der TG Biberach motiviert in das anstehende Spiel gegen den Förderverein Tübinger Modell in der Regionalliga Süd. Anpfiff ist am Samstag, 19. November, um 19 Uhr in der Wilhelm-Leger Halle.

Die Spielerinnen um Trainergespann Dirk Lafarre und Peter Baur wollen sowohl an das vergangene Spiel gegen den MTV Ludwigsburg als auch an das Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten VfB Ulm anknüpfen und die dort gewonnene Erfahrung nutzen. Lafarre legt vor allen Dingen Wert darauf, dass die Spielerinnen vermehrt mit Teamgeist und Ehrgeiz in das Spiel gehen und mit Einsatz und Leistung das Tübinger Modell unter Druck setzen können.

Mit acht Punkten aus sechs Spielen sind die Tübingerinnen momentan auf dem sechsten Platz. Gegen Mitaufsteiger Ditzingen hatte sich der Förderverein zuletzt in fünf Sätzen geschlagen geben müssen. Die Biberacherinnen belegen weiterhin mit vier Punkten den neunten Tabellenplatz.

Ziel des Spiels ist es, die Konzentration über das gesamte Spiel aufrechtzuerhalten und das im Training Gelernte gut umzusetzen. Druckvolle Aufschläge sollen dabei als Basis für ein Spiel auf Augenhöhe dienen, die nötige Konstanz in Annahme und Angriff soll dem Team Punkte auf das Biberacher Konto bringen.

Auch auf Gegnerseite wird am Wochenende ein bekanntes Gesicht zu finden sein, denn mit Luisa Pieper hat es eine Ex-Biberacherin studienbedingt nach Tübingen verschlagen.