Volleyball-Regionalliga: TG-Damen gastieren in Heidelberg

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TG Biberach gastieren am Samstag beim Heidelberger TV. Anpfiff ist um 15 Uhr im Sportzentrum Mitte in Heidelberg.

Nachdem die Biberacherinnen vor heimischer Kulisse gegen den Förderverein Tübinger Modell eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen mussten, heißt es jetzt wieder aufstehen, abschütteln und weitermachen. So ging das TG-Team mit neuem Ehrgeiz in die Trainingswoche. In der Vorbereitung auf das Spiel gegen Heidelberg mussten die Biberacherinnen vor allem an ihrer mentalen Stärke arbeiten, um ihre Konzentration während des Spiels hochhalten zu können.

Auch die Heidelbergerinnen gingen das vergangene Wochenende ohne Punkte aus der Halle. Trotz mehrjähriger Regionalliga-Erfahrung haben sie sich gegen Mitaufsteiger TSF Ditzingen mit 1:3 geschlagen geben müssen. Dennoch stehen sie nach sieben Spieltagen auf Tabellenplatz fünf. Der Ausgang des Spiels zeigt aber, dass für die TG-Damen, ebenfalls als Regionalliga-Neulinge, alles gegen den HTV drin sein kann, wenn die Konzentration und die eigentliche Leistung des Teams abrufbar sind.

Besonders gilt es die Eigenfehler deutlich zu minimieren, mehr Wille zu zeigen und wieder mit mehr Einsatz um jeden Ball zu kämpfen. Die Trainingseinheiten sowie das Auswärtsspiel gegen den Heidelberger TV sollen weiter die Möglichkeit bieten, an einzelnen Elementen zu feilen, bevor es am 10. Dezember im letzten Spiel der Hinrunde vor eigenem Publikum gegen den direkten Tabellennachbarn, den VSG Mannheim DJK/MVC, ums Ganze geht.