Volles Programm über Ostern

Mit neun Partien wird das noch schiefe Tabellenbild der Fußball-Bezirksliga Riß über die Osterfeiertage begradigt. Der SV Mietingen, der VfB Gutenzell, der SV Dettingen und der SV Eberhardzell sind dabei jeweils zwei Mal im Einsatz. Im Fokus stehen die Partien des Tabellenführers SV Mietingen am Karsamstag gegen den nach der Winterpause in der Liga noch ungeschlagenen SV Dettingen sowie am Ostermontag gegen den SV Ringschnait.

Die Spiele am Karsamstag, 20. April (Anpfiff jeweils 15 Uhr):

Von der Offensivwucht, die den SV Mietingen beim starken 6:1-Vorrundensieg beim SV Dettingen auszeichnete, ist der Tabellenführer derzeit ein Stück entfernt. Über allem steht aber immer noch die Ausbeute und die weist sieben Punkte aus drei gespielten Partien für den Meisterfavoriten aus. Die Gäste streuten nach einem starken Auftakt in der Vorwoche im Pokal und in Reinstetten zwei weniger überzeugende Auftritte ein, Reisen nach Mietingen haben sich für den SVD aber stets gelohnt. Der Sechste gewann die letzten drei Partien in Mietingen.

Den SV Eberhardzell zeichnete beim glatten 3:0-Sieg gegen Baltringen all dies aus, was Trainer Franz Kaiser noch öfter von seiner Mannschaft sehen will: Hohe Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, ein Stück Spielkultur und gute Chancenverwertung. Gegen den VfB Gutenzell will der SVE nachlegen. Ebendiese Stärken zeichneten auch den VfB bei seinen bisherigen zwei gegentorlosen Auswärtssiegen nach der Winterpause aus. Eines ist schon mal sicher: Punktet der Tabellenvierte im Umlachtal, ist man zumindest bis zum Ostermontag, 15 Uhr, Tabellenzweiter.

Seit nunmehr sieben Partien wartet der SV Baltringen auf einen Sieg, am Vorsonntag hat man den Tabellenplatz mit dem kommenden Gegner TSV Kirchberg getauscht. Noch ist der SVB nicht direkt in den Abstiegskampf verwickelt, eine Nullnummer würde die sportliche Situation aber verschärfen. Deutlich besser läuft es derzeit beim TSV, die letzten drei überzeugenden Auftritte brachten sieben Punkte. Aber auch für den um einen Punkt besser gestellten Gast gilt vor Ostern das Motto „Verlieren verboten“. Die Illertaler spekulieren auf mindestens einen Punkt.

Die Spiele am Ostermontag, 22. April (Anpfiff jeweils 15 Uhr):

Zusammen haben sie mehr als 100 Treffer erzielt, es ist das Duell der offensivstärksten Teams der Liga und auch der direkte Vergleich der treffsichersten Stürmer. Robin Ertle vom SV Mietingen hat 19 Treffer auf dem Konto, auf deren 24 kann Manuel Münst vom SV Ringschnait verweisen. Im Spitzenspiel liegt aber die Vermutung nah, dass beide Mannschaften mit einer dem Gegner geschuldeten Portion Respekt ans Werk gehen. Der SVM hätte bei einem Sieg einen schweren Brocken aus dem Weg geräumt, der SVR würde bei einem Dreier oben noch mehr Spannung erzeugen.

Im vierten Heimspiel in Folge hat es der SV Eberhardzell in der Partie gegen den SV Sulmetingen erneut mit einem Team aus dem oberen Tabellendrittel zu tun. Den Heimvorteil konnte der SVE bislang gegen den SVS nie nutzen, alle Partien auf eigenem Platz gingen gegen die Gelb-Schwarzen bisher in die Binsen. Hält diese Serie der Gumper-Truppe, dann geht man auch als Zweiter ins letzte Viertel der Saison. Gegen den recht heimstarken SVE braucht man aber wohl einen der besseren Tage, beim 5:0 in der Vorwoche gegen Ummendorf deutete der SVS eine gute Form an.

Die Spiele werden weniger, der Druck für Schlusslicht TSG Achstetten wird dagegen immer größer. Trotz vier Niederlagen in Folge gibt es aber auch gute Nachrichten für die TSG – der Klassenerhalt ist nach wie vor machbar. Im zweiten von insgesamt vier aufeinanderfolgenden Heimspielen braucht das Schlusslicht gegen den FV Olympia Laupheim II aber dringend einen Sieg. Die Gäste können die kurze Anreise entspannter angehen, es soll nach den Vorstellungen des Trainerduos Liolios/Depperschmidt aber schon deutlich mehr als ein lockerer Osterausflug werden.

Zwei klare und dazu noch sauber herausgespielte Heimsiege nach der Winterpause stempeln den SV Dettingen gegen den TSV Ummendorf zum klaren Favoriten. In der Vorwoche machte der SVD aus seiner Favoritenstellung in Reinstetten zu wenig, einige dabei fehlende Stammkräfte dürften wieder an Bord sein. Gästecoach Franz Leicht musste in der Vorbereitung auf die schwere Partie im Illertal nach zwei bitteren 0:5-Niederlagen in Folge erst mal die Köpfe seiner Spieler lüften. Nach dem Motto „nichts ist unmöglich“ versucht man beim heimstarken SVD zu punkten.

Lokalderby in Gutenzell

Dem VfB Gutenzell bleiben vor dem Lokalderby gegen die SF Schwendi gute 46 Stunden Erholzeit. In der für den VfB schwierigen Vorsaison sammelte man gegen die Sportfreunde vier wichtige Punkte für den Klassenerhalt, drei Zähler würden dem VfB jetzt gut tun für ein völlig anders lautendes Saisonziel. Die Gäste mussten nach dem vorsonntäglichen 2:3 in Kirchberg den Kontakt zu den Spitzenplätzen abreißen lassen. Trainer Stefan Wiest und seine Mannschaft sind aber immer noch ehrgeizig und auch gut genug, das Derby für sich zu entscheiden.