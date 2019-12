Volles Haus und beste Stimmung beim Ribolausball

Einen Konzertmarathon haben die zahlreichen Zuschauer in der Kulturhalle Abdera beim Ribolausball der Rock-Initiative Biberacherlebt. Acht Bands traten an dem Abend auf.

Bereits zu Beginn kamen zahlreiche Zuschauer, denn als Dankeschön an die Fans verlangte die Rock-Initiative Biberach nur den halben Eintrittspreis zwischen 19 und 20 Uhr. Im Laufe des Abends kamen noch einige Zuschauer aller Altersklassen hinzu, sodass die Fans dicht gedrängt in der Halle das Geschehen verfolgten.

Jede der Gruppen hatte ein festes Zeitfenster für ihren Auftritt. Da mussten die 30 Minuten natürlich genutzt werden, um beim Zuhörer Eindruck zu schinden. Der ausgewogene Mix aus Coverversionen und Eigenkompositionen der Bands sorgte beim Publikum für Tanzstimmung.

Bereits die Rebel Guns zogen die Zuschauer in ihren Bann. Mit ihren eigenen Southern Rocksongs konnten die fünf Musiker überzeugen und das Publikum zum spontanen Mitgröhlen der Refrains animieren.

Danach trat die Newcomerband Nameless mit etwas härteren Coverversionen, von unter anderem Sum41, auf. Allesamt junge Musiker, jedoch virtuos an ihren Instrumenten und mit einer Sängerin, die trotz ihres jungen Alters mit ihrer tollen Stimme beindruckte.

Wem die Musikmischung bis dahin noch zu soft war, der konnte sich über den Auftritt von Edge of Blame freuen. Die Hardrocker lieferten wieder ein tolles Konzert. Copyshop sind in und um Biberach längst kein Geheimtip mehr. Die Band hatte schon zahlreiche erfolgreiche Auftritte. Auch dieses Mal sorgten sie mit ihrer Mischung aus Ohrwürmern und Partymusik für eine volle Tanzfläche.

Die Vintage-Rocker von Kindalike versetzten mit Hymnen wie „Paranoid“ von Black Sabbath oder „Heroes“ von David Bowie das Publikum in Begeisterung.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Tom Slam. Die Zwei-Mann-Combo agierte und harmonierte professionell auf der Bühne. Cold Turkey nutzten ihre Spielzeit um das Publikum für ihren nächsten abendfüllenden Auftritt am 4. Januar im Abdera zu einzustimmen.

Roxygene sorgten zu später Stunde nochmal für eine volle Tanzfläche. Die beeindruckende Stimme der Frontfrau mobilisierte auch bei einigen Musikern von Cold Turkey und Copyshop letzte Reserven und so kam es zum Abschluss des Abends doch noch zu einer kleinen Session mit Hits wie „No Woman No Cry“ von Bob Marley. Und so gingen die letzten Gäste erst lange nach Konzertende nach Hause.

„Alles in allem war der RIBolaus-Ball der gelungene Abschluss für ein ereignisreiches Jubiläumsjahr 2019 der Rock-Initiative-Biberach“, teilt die Rock-Initiative mit, die seit 30 Jahren für Konzerte in Biberach sorgt.