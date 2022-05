Volkszählung im Landkreis

Stadtverwaltung und Landratsamt Biberach sorgen für das gute Zusammenleben der Menschen in der Stadt und im Landkreis Biberach, teilen die Behörden in einer Pressemeldung mit. Dazu müssen sie wissen, wie viele Menschen hier wohnen – nur dann kann für Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, Versorgungseinrichtungen, Sportanlagen, Kläranlagen, Bauplätze, Infrastruktur und vieles andere mehr in der richtigen Größe gesorgt werden. Laut Meldung erhalten erhalten die Stadt, die Kommunen im Landkreis und der Landkreis selber nur aufgrund einer korrekten Einwohnerzahl von Bund und Land zudem Geld in vorgesehener Höhe für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Alle zehn Jahre wird deshalb überprüft, ob die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen in allen Städten und Gemeinden in Deutschland noch korrekt sind. Jetzt ist es wieder soweit - der Zensus findet in den nächsten Wochen statt. Dieser bundesweite Zensus ist eine Volkszählung, bei der aber nur ein Teil der Bevölkerung persönlich befragt wird, um Aufwand und Kosten zu reduzieren. Wer zu dieser zufällig ausgewählten Stichprobe gehört, zähle also repräsentativ für alle, heißt es.

Nach Angaben der Stadtverwaltung und des Landratsamtes sei es deshalb ganz besonders wichtig, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner, die hierfür ausgewählt wurden, bei der Befragung mitmachen. Dazu erhalten die Personen in den nächsten Tagen Post von der Stadt beziehungsweise dem Landratsamt, mit der sich eine Erhebungsbeauftragte oder ein Erhebungsbeauftragter für ein kurzes Gespräch ankündigt, in dem folgende Angaben geklärt werden: Vorname und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Wohnstatus (Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz). Vor Beginn dieses Gesprächs weisen sich die Erhebungsbeauftragten für ihre Tätigkeit aus.

Bei einem Teil der Bevölkerung werden im Anschluss an dieses Gespräch persönliche Zugangsdaten für einen Online-Fragebogen übergeben, mit dem weitere Angaben unter anderem zu Wohnsituation, Bildung, Erwerbstätigkeit und Beruf erhoben werden sollen. Die Musterfragebögen und viele weitere Informationen zum Zensus 2022 – inklusive verschiedener Erklärvideos und Angebote in 15 verschiedenen Sprachen – sind auf der Zensus-Homepage unter www.zensus2022.de bereitgestellt. Auch über die Gebäude- und Wohnungszählung durch das Statistische Landesamt, die alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum betrifft, wird hier informiert.