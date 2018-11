Volksbank unterstützt Vereine vor Ort

Tag für Tag engagieren sich Mitarbeiter gemeinnütziger Einrichtungen sowie ehrenamtliche Initiatoren und Helfer für andere Menschen, Initiativen oder Projekte. Mit dem „Bürgerbudget“ unterstützt die Volksbank Ulm-Biberach dieses Engagement in der Region Biberach – aktuell wurden insgesamt 8600 Euro an Vereine und Organisationen in Laupertshausen, Stafflangen und Winterstettenstadt übergeben.

Damit löste die Volksbank auch ein Versprechen aus dem Jahr 2017 ein, sich trotz der Zusammenlegung der drei ehemaligen Geschäftsstellen mit den Geschäftsstellen Biberach Bismarckring, Bad Buchau und Bad Schussenried weiterhin für das Gemeinwohl vor Ort einzusetzen. „Für uns als Genossenschaftsbank liegen die Wurzeln unseres Erfolgs in unserem Geschäftsgebiet“, sagt Peter Weggenmann, Leiter Privat- und Geschäftskunden der Volksbank Ulm-Biberach in der Region Biberach, bei der Übergabe der Spendengelder in Winterstettenstadt. Die Verwendung wurde mit den jeweiligen Ortschaftsräten abgestimmt.

Dominik Seeburger, Leiter Retail- und Kundenservice Biberach West, lobte das Engagement der Mitarbeite rund Ehrenamltichen bei der Scheckübergabe in Stafflangen. Insgesamt 14 Vereine und Organisationen der drei Ortschaften erhielten Spenden, darunter zum Beispiel die Seniorengemeinschaft Laupertshausen, die Kirchengemeinde Stafflangen für die Renovierung der mehr als 440 Jahre alten Kapelle St. Sebastianus in Eichen und die Landjugend Winterstettenstatt.