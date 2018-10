Volksbank Ulm-Biberach wirtschaftet solide

Vor 800 Gästen hat sich die Führung der Volksbank Ulm-Biberach beim ihrem Mitgliederforum in der Stadthalle Biberach zufrieden mit ihrer Bilanz geäußert. Der Schauspieler und Kabarettist Bernd Gnann begeisterte das Publikum.

Ralph P. Blankenberg, der Sprecher des Vorstands, beurteilte die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland noch weitgehend stabil: Der Aufschwung setzt sich fort, wenn auch etwas verhaltener, die Unternehmen sind gut aufgestellt und die Eigenkapitalquote ist deutlich gestiegen – besonders im Mittelstand. „Man sollte zwar nicht eine gute Situation schlechtreden“, aber die Risiken hätten doch erheblich zugenommen. Eine der größten Herausforderungen sah Blankenburg in der Entwicklung der Schwellenländer. Darüber hinaus sorgt der starke Anstieg der Zinsen in den USA für einen erheblichen Geldabfluss aus Europa. Und ganz aktuell bringt auch noch die Spekulation über den Bestand der Großen Koalition in Deutschland Unruhe in den Markt.

Dazu kommen die altbekannten Probleme wie die unberechenbaren Aktionen von Präsident Donald Trump, der EU-Austritt von Großbritannien und die Wirtschaftspolitik Italiens, die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme der Türkei, die künftige Rolle Chinas gegenüber Europa und natürlich das seit vielen Jahren niedrige Zinsniveau.

Aber auch die gesellschaftlichen Ansprüche an die Bank häten sich verändert. Ein wachsendes Regulierungswerk dominiere die Rahmenbedingungen und die Veränderung der Vertriebskanäle bestimme die tägliche Arbeit. Die Bank reagiere mit innovativen und zeitgemäßen Konzepten und habe es so in diesem schwierigen Umfeld geschafft, für 2017 ein solides Ergebnis zu erzielen und auch 2018 gut dazustehen, rekapitulierte der Vorstandssprecher. Dazu hätten das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Kunden beigetragen.

Albert Ederle, der Direktor Gewerbe- und Unternehmenskunden in Biberach, ergänzte dies mit konkreten Daten für das Gesamtunternehmen sowie für die Regionaldirektion Biberach. Kundeneinlagen und Kundenkredite zeigen dabei eine sehr ausgeglichene Bilanz, das betreute Kundenvolumen wuchs leicht. Die Kredite haben zugenommen, der Zinsüberschuss ist dagegen rückläufig, der Provisionsüberschuss hat etwas zugelegt.

Engagement in der Region

Neben den reinen Bankgeschäften unterstützt die Volksbank regionales Engagement in vielfältiger Weise. „Als Genossenschaftsbank ist es uns ein Grundanliegen, Vereine, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen unserer Region zu unterstützen“, erläuterte Ederle. Als ein Beispiel dafür nannte er den Verantwortungspreis, der in den Kategorien Ethik/Soziales, Ökologie und Ökonomie an verschiedene Einrichtungen im Kreis vergeben wurde.

Dietmar Patent, Leiter vermögende Privatkunden in Biberach, erläuterte die Förderung mithilfe des VR-Gewinnsparens der Bank. Eine weitere Spende von 3000 Euro wurde während der Veranstaltung an die Stiftung Schützendirektion Biberach, vertreten durch Michael Mutschler und Markus Merkle, übergeben. Sie soll für die Schützenspiele und den kleinen Schützenjahrmarkt verwendet werden.

Das Crowdfunding-Projekt der Volksbank sammelt Geld für den gemeinnützigen Verein „Die Waldbiber – Waldkindergarten Biberach“ zur Anschaffung der Inneneinrichtung eines beheizbaren Bauwagens. Er soll als Rückzugsort für die Kinder bei schlechtem Wetter dienen. Insgesamt 5000 Euro werden dafür benötigt. Für jeden Spender, der mit mindestens fünf Euro unterstützt, schießt die Bank zehn Euro zu . Bisjer kamen 2995 Euro zusammen.

Nach dem offiziellen Teil stürmte Bernd Gnann mit einem Bündel Möhren in der Hand den Saal. Der Hintergrund wurde erst später deutlich, als er sie verteilt hatte und alle Gäste animierte, auf sein Kommando hinein zu beißen. Ein vielhundertstimmiges „Knacks“ erfüllte die Stadthalle, passend zu seinem Lied von Horst dem Hähnchen. Mit einer ganzen Palette von Kalauern, Geschichten, Liedern und Gedichten begeisterte Bernd Gnann das Publikum.