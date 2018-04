Volksbank Ulm-Biberach ehrt Mitglieder für ihre Treue

Mit einer Feierstunde hat die Volksbank Ulm-Biberach in ihrer Biberacher Niederlassung die Mitglieder besonders geehrt, die seit Jahrzehnten der Genossenschaftsbank die Treue halten.

Der Volksbank Ulm-Biberach war es auch 2018 wieder ein Anliegen ihren Mitgliedern, die der Genossenschaftsbank schon seit Jahrzehnten die Treue halten, persönlich zu danken. Zahlreiche Jubilare folgten der Einladung in die Räumlichkeiten der Genossenschaftsbank in Biberach und nahmen bei einer Feierstunde ihre Ehrung für die langjährige Verbundenheit entgegen. „Die Volksbank Ulm-Biberach wird von über 73 000 Mitgliedern getragen, die als Eigentümer das Fundament unserer Genossenschaftsbank und somit unseres Erfolgs sind. Uns ist es sehr wichtig, den Mitgliedern, die uns bereits seit 40, 50 oder gar 60 Jahren ihr Vertrauen schenken, unseren besonderen Dank auszusprechen“, sagte Josef Schneiderhan, Regionaldirektor Privat- und Geschäftskunden in Biberach. Sein Kollege Albert Ederle, Regionaldirektor Gewerbe- und Unternehmenskunden, ergänzte: „Wir schätzen die über Jahrzehnte währenden Verbindungen zu unseren Mitgliedern sehr und freuen uns, dass die genossenschaftliche Idee auch in dieser schnelllebigen Zeit von so vielen Menschen gelebt wird.“

Insgesamt feierten in Biberach 184 Mitglieder ihr Jubiläum. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für diese langjährige Treue überreichten die beiden Regionaldirektoren allen anwesenden Jubilaren neben einem kleinen Präsent auch eine Ehrenurkunde.