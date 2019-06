Volksbank ist stabil in „neuer Normalität“

Die Volksbank Ulm-Biberach hat bei ihrer Vertreterversammlung in der Ulmer Donauhalle am Dienstagabend auf ein positives Geschäftsjahr 2018 zurückgeblickt. Dabei zeigte sie sich breit aufgestellt – ab 1. Juli 2019 mit einer Dreierspitze im Vorstand (SZ berichtete) – grundsolide und gut gerüstet für die Zukunft, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Die Vertreterversammlung wählte Brigitte Zürn als neues Aufsichtsratsmitglied.

„Wir sind zufrieden mit den Ergebnissen. Auch in der ,neuen Normalität‘ bestehend aus anhaltender Negativzinsphase, hoher Wettbewerbsintensität und steigendem regulatorischen Aufwand bewegen wir uns weiter stabil“, so Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach, anlässlich des Ergebnisberichts bei der Vertreterversammlung. „Für Euphorie war und ist gerade in der Finanzwirtschaft kein Raum. Trotz der großen Herausforderungen sehen wir uns für die Zukunft gut gerüstet.“

Die Volksbank blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2018 zurück. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 2,76 Milliarden Euro. Mit dem auf 20,91 Millionen Euro deutlich gestiegenen Provisionsüberschuss habe der leichte Rückgang des Zinsüberschusses gut kompensiert werden können, sodass der Gesamtertrag der Volksbank gehalten werden konnte, teilt die Bank mit. Ausschlaggebend für den Anstieg im Provisionsgeschäft waren zum einen die positive Börsenentwicklung und zum anderen die Tatsache, dass Kunden in Folge der herrschenden Zinsbedingungen unverändert in alternative Anlageformen wie Immobilien investieren.

Das Gesamtkreditvolumen stieg trotz Tilgungen und Sondertilgungen auf knapp zwei Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen entwickelten sich aufgrund des geschäftspolitisch bewussten Abbaus von Großeinlagen und Umschichtungen in Wertpapieranlagen leicht rückläufig auf 2,15 Milliarden Euro. Das betreute Kundengeschäftsvolumen aus bilanziellen und außerbilanziellen Krediten und Einlagen durchbrach zudem erstmals die Sechs-Milliarden-Grenze. Getragen wird die Genossenschaftsbank von mittlerweile mehr als 74 000 Mitgliedern. In Summe konnten der Aufsichtsrat und der Vorstand den Vertretern und Mitgliedern sowie Gästen des Abends ein positives Geschäftsjahr präsentieren.

Alexander Schulze, der mit Wirkung zum 1. Juli 2019 vom Aufsichtsrat in den Vorstand bestellt wurde, nutzte die Gelegenheit sich den Vertretern der Kreditgenossenschaft persönlich vorzustellen. Er verantwortet zukünftig die Vorstandsressorts Marktfolge Kredit, Intensivbetreuung & Sanierung, Recht & Abwicklung, Compliance & Geldwäsche sowie das Beauftragtenwesen. Der 39-jährige Diplom-Betriebswirt (FH) kennt das Haus seit vielen Jahren: Als Führungskraft hat er an der Entwicklung der Bank-Strategien mitgewirkt, sich in zahlreichen Projekten der Volksbank engagiert und fühlt sich mit den Menschen und der Region eng verbunden. „Besonders stolz sind wir zudem darauf, dass wir mit ihm einem Mitarbeiter der Bank eine herausragende berufliche Laufbahn ermöglichen können“, begründete der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kulitz die Entscheidungsfindung des Aufsichtsrats.

Kulitz und Bausch an der Spitze

Nach der Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Gabriele Finkbeiner (Langenau) und Karl Otto Gieseke (Ravensburg) hat sich der Aufsichtsrat der Volksbank Ulm-Biberach neu konstituiert. Dabei wurde das Präsidium mit Peter Kulitz (Ulm) als Aufsichtsratsvorsitzenden und Robert Bausch (Mittelbiberach) als dessen Stellvertreter bestätigt.

Neu in den Aufsichtsrat wurde Brigitte Zürn (Weißenhorn) gewählt – sie folgt auf H. Werner Utz (Ehingen). Dieser stand nach Erreichen der in der Satzung der Volksbank Ulm-Biberach festgelegten Altersgrenze für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung. In Anerkennung seiner langjährigen engagierten Tätigkeit für die Volksbank wurde Utz zum Ehrenmitglied des Aufsichtsrats gewählt. In den 21 Jahren seiner Aufsichtsratstätigkeit, davon neun Jahre als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, hat er in verschiedenen Gremien der Bank mitgewirkt. Utz erhielt dafür vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband, vertreten durch Kai-Uwe Dienstdorf, die Ehrenurkunde und die Ehrennadel in Silber.

Neben den genannten Personen gehören dem Aufsichtsrat an: Harald Seifert (Ulm), Joachim Dünkel (Biberach), Wolfgang Rieger (Ingoldingen) und die Arbeitnehmervertreter Dirk Dobra, Ludwig Flitsch, Beate Valencic und Thomas Nagel.