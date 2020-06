Volksbank-Fuhrpark ist klimaneutral

Ihrem Ziel der „CO2-Neutralität bis 2021“ ist die Volksbank Ulm-Biberach einen wichtigen Schritt nähergekommen: Der hauseigene Fuhrpark wurde vollständig klimaneutral gestellt. Dies teilt die Bank in einer Presseinformation mit.

„Bereits seit vielen Jahren setze man alles daran, die CO2-Emissionen des Firmenfuhrparks stetig zu reduzieren, so Vorstandsssprecher Ralph P. Blankenberg. Den verbleibenden, nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß in Höhe von 131 Tonnen (erzeugt durch die 28 Fahrzeuge auf insgesamt 519 121 Kilometern im Jahr 2019) habe das genossenschaftliche Kreditinstitut durch den Erwerb eines sogenannten CO2-Minderungszertifikats bei ihrem Partner der First Climate AG vollständig kompensiert, teilt die Volksbank mit. Damit werden Klimaschutz-Projekte in Südamerika, Afrika oder Asien unterstützt, die alle Standards hinsichtlich CO2-Reduktion erfüllen und ausschließlich mit dem „Goldstandard“ oder „Verified Carbon Standard“ zertifiziert seien. „Für die Kompensation unseres Fuhrparks haben wir uns für die Unterstützung der nachhaltigen Forstwirtschaft des Klimaschutzprojekts ‚Vermiedene Abholzung in der Amazonas Region Madre de Dios, Peru‘ entschieden“, so Blankenberg. erklärt der Vorstandssprecher.

Künftig will die Volksbank auch den Energie- und Materialeinsatz in der Verwaltung sowie Geschäftsreisen oder die Arbeitswege der Mitarbeiter reduzieren und anschließend kompensieren, so dass sie bis 2021 vollständige Klimaneutralität erreicht. Die Volksbank sieht diese Schritte als Fortsetzung ihres jahrelangen Engagements den ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren.