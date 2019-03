Volksbank ehrt langjährige Mitglieder

Bei einer kleinen Feier im Saal der Volksbank Ulm-Biberach wurden langjährige Mitglieder für 40- 50- und 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die Bankdirektoren Peter Weggenmann, Dietmar Patent und Albert Ederle begrüßten die Jubilare, sprachen im einzelnen über die Aufgaben der Bank, führten durch das Programm.

Weggenmann nannte eindrucksvolle Zahlen, so sind 157 Mitglieder 40 Jahre dabei, bei den 50-jährigen Jubilaren sind es 109, und die Bank ist stolz auf immerhin zehn Personen mit 60-jähriger Mitgliedschaft. Insgesamt kommen von den 271 Mitgliedern mehr als 12 000 Treuejahre zusammen.

Der Redner ging zurück auf die ersten Ideen zu Genossenschaftsgündungen im 19. Jahrhundert, so von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und seinen Modellen für landwirtschaftliche Einkaufsgenossenschaften. Und für diese Entwicklungen steht auch Hermann Schulze-Delitzsch, aus dessen Konsumvereinen auf Genossenschaftsbasis sich die Volksbanken entwickelt haben. Weggenmann ging auf einige wichtige Grundsätze genossenschaftlichen Tuns ein: Fair, verantwortungsvoll und nachhaltig handeln, und das in regionaler Verbundenheit. Er nannte das Engagement für die Umwelt, die regionalen „Klimaschutztage“ der Bank. Die Bank unterstützt regelmäßig Institutionen und Vereine in aktiver Partnerschaft. In 2018 wurden dafür 640 000 Euro aufgewendet. Weggenmann spricht über Projekte, die verwirklicht wurden und werden. Im Vordergrund stehen dabei die Prinzipien Ethik, Umwelt, Soziales.

Als Adenauer noch regierte

Dietmar Patent und Albert Ederle nahmen dann die Ehrungen vor. Natürlich waren nicht alle Jubilare erschienen, von den zehn 60ern waren des naturgemäß hohen Alters wegen nur drei bei der Feier anwesend. Patent hatte zu den Beitrittsjahren 1979, 1969 und 1959 an einige interessante historische Details erinnert. So hieß der Bundeskanzler vor 60 noch Konrad Adenauer, Heinrich Lübke war Bundespräsident, und Eintracht Frankfurt wurde Deutscher Fußballmeister.

Zur Unterhaltung spielten die „Singing Saxophones“, die fünfköpfige Saxofongruppe des Kreisverbandsseniorenorchesters Biberach mit wunderbarem Klang Melodien aus einer Zeit als Unterhaltungsmusik wohlklingend ästhetisch war.