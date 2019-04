Volks- und Raiffeisenbanken Im Kreis Biberach blicken auf „starkes Jahr“

Die Genossenschaftsbanken der Bezirksvereinigung des Kreises Biberach haben eine positive Jahresbilanz gezogen. Im Spannungsfeld von Niedrigzins, Regulierung und Digitalisierung habe sich die Bezirksvereinigung gut behauptet. Das teilen die Genossenschaftsbanken in einer Pressemeldung mit.

Demnach habe die Vereinigung der Volksbanken und Raiffeisenbanken des Kreises Biberach, bestehend aus sieben Genossenschaftsbanken, ihren Förderauftrag 2018 für mehr als 85 000 Mitglieder und 155 000 Kunden in der Region „in vielfältiger und erfolgreicher Weise“ umgesetzt. Bereits in den vergangenen Jahren konnten die Genossenschaftsbanken des Kreises Biberach eine vorteilhafte Entwicklung feststellen. So auch für das Jahr 2018. Dabei stieg die Bilanzsumme der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Kreis Biberach um 5,2 Prozent auf 3,62 Milliarden Euro.

Weitere Zuwächse verzeichnen die Genossenschaftsbanken im Bereich Kreditvergaben an Privat- und Firmenkunden, die sich im Jahr 2018 positiv entwickelten. Beim Kreditgeschäft gab es 2018 eine weitere Steigerung um 6,7 Prozent auf mehr als 2,33 Milliarden Euro. „Gemeinsam sind wir im Jahr 2018 auf solider finanzieller Basis in die Zukunft gegangen. Die mittelständischen Unternehmen und auch die Privatkunden in unserer Region können sich auf uns verlassen“, so Gerolf Scherer, Vorsitzender der Bezirksvereinigung Biberach.

Plus trotz niedriger Zinslage

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken seien für die mittelständische Wirtschaft eine zentrale Stütze, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Wachstumsraten zeigten, dass die Genossenschaftsbanken ihrer realwirtschaftlichen Verantwortung aus voller Überzeugung gerecht würden. Der Erfolg hänge neben den Mitarbeitern mit dem einzigartigen genossenschaftlichen Geschäftsmodell zusammen. „Die Idee dahinter: Viele kleine Kräfte können gemeinsam Großes bewirken.“ Dabei spiele die genossenschaftliche Mitgliedschaft eine zentrale Rolle für diese stabile Gemeinschaft. Jeder Kunde könne gleichzeitig auch Mitglied der Bank werden – so bestehe die Möglichkeit mitzubestimmen, die Genossenschaft mitzugestalten und zugleich auch am Erfolg der Genossenschaft teilzuhaben.

Das Vertrauen der Menschen in die Genossenschaft lasse sich auch an der Entwicklung der Kundeneinlagen ablesen. Trotz der aktuell immer noch extrem niedrigen Zinslage am Markt seien die Einlagen mit einem Plus von 4,2 Prozent auf mehr als 2,6 Milliarden Euro deutlich angestiegen. Während es bei den Spareinlagen moderate Zuwächse mit plus 0,1 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro gab, legten die täglich fälligen Kundeneinlagen mit einem Plus von 8,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro weiter stark zu. Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro trotz des schwachen Börsenjahres.

„Widrige Rahmenbedingungen“

„Die Volksbanken und Raiffeisenbanken konnten trotz widrigen geldpolitischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ihre Betriebsergebnisse knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres halten. Die extreme Niedrigzinsphase wirkte sich unmittelbar auf den Zinsüberschuss der Banken aus. Dieser Rückgang konnte zum Teil durch das gestiegene Kundengeschäftsvolumen und höhere Provisionsüberschüsse kompensiert werden“, so die Bezirksvereinigung weiter.

Ein großes Plus der genossenschaftlichen Kreditinstitute im Kreis Biberach stelle ihre enorme Wertschöpfung in der Region dar. Neben den Steuerzahlungen an Land und Gemeinden im Umfang von 6,35 Millionen Euro fließen an Löhnen und Gehältern an die 689 Mitarbeiter der Volksbanken und Raiffeisenbanken 38,8 Millionen Euro. Zudem haben die Banken im vergangenen Jahr 13,5 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau ihrer Geschäftsstellen investiert. Die Menschen in der Region mit Spenden zu unterstützen, sei bereits von Anfang an ein zentrales Anliegen der Genossenschaftsbanken. „Hohes soziales Engagement ist für uns Auftrag und Verpflichtung zugleich. Als Genossenschaftsbanken ist es für uns selbstverständlich, in der Heimat Vereine und soziale Einrichtungen zu fördern“, betont Scherer. Rund 536 000 Euro Spendenvolumen flossen demnach 2018 direkt in die Region zurück.

Neben dem Genossenschaftsmodell liege der Unterschied im Wettbewerb in der vertrauensvollen Beratung und den Digitalisierungsangeboten. „Unser Ziel bleibt, die hohe Beratungsqualität auch in Zukunft garantieren zu können“, so Scherer. Des Weiteren setzen die Genossenschaftsbanken auf die digitalen Zugangswege wie das Online-Banking sowie die VR-Banking-App.

Die Genossenschaftsbanken bieten ihren Mitgliedern und Kunden derzeit 70 Geschäftsstellen und 104 Geldausgabe-/Einzahlautomaten in der Region an. In puncto Geschäftsstrategie seien sich die Vorstände der Volksbanken und Raiffeisenbanken sicher, dass ihr genossenschaftliches Geschäftsmodell von ungebrochener Tragkraft sei.