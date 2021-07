Vogt fährt auf Platz drei

Die Trialsaison kommt langsam in Schwung und die Starterzahlen ziehen an. Beim zweiten und dritten Lauf des Alpenpokals in Heideck starteten vom AMC Biberach Florian Vogt, Marco Laure und Linda Weber. Vogt wurde am ersten Tag Dritter in der Automatik-Klasse, Marco Laure verpasste das Podest nach AMC-Angaben unglücklich an beiden Tagen.

Die beiden Läufe in Heideck zählten zum Alpenpokal, dem Jura-Trial-Pokal, der nordbayrischen Meisterschaft und der bayrischen Meisterschaft. Rund 120 Starter verzeichnete der Ausrichter MSC Jura Heideck. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, wurde das Gelände in zwei Teile abgetrennt, mit jeweils acht Sektionen. Am zweiten Tag wurden die Sektionen getauscht.

Für Florian Vogt, mit fünf Jahren der jüngste Starter der Automatikklasse beim zweiten Lauf, waren die Sektionen eine Herausforderung. Die Automatikspuren waren in den normalen Sektionen integriert und nicht gesondert ausgewiesen. Vom E-Kids-Cup eine leichtere Spur gewohnt, tat sich Vogt schwer im Gelände und fuhr mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten auf den dritten Rang.

Auch der zehnjährige Marco Laure war der jüngste Starter in seiner Klasse, in der es keine Trennung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen gibt. Er fuhr in der mit 25 beziehungsweise 27 Fahrern am stärksten besetzten Klasse vier (grüne Spur). In der dritten Runde ereilte Laure das Pech: Sein Motor ging zweimal aus und so wurde aus dem anvisierten vorderen Drittel ein 15. Platz im Mittelfeld. Nach einer Generalüberholung des Motorrads startete er mit neuem Elan in den dritten Lauf. Lange Zeit auf dem vierten Platz liegend war ein Podestplatz in Reichweite, als er in der letzten Sektion einen Spurpfeil überfuhr. Diese fünf zusätzlichen Fehlerpunkte warfen ihn auf den siebten Platz zurück. Er konnte aber am Ende auch 14 Nullsektionen vorweisen.

Linda Weber fuhr von der DM in Brake kommend den dritten Lauf des Alpenpokals mit. Nach einer 500 Kilometer langen Anfahrt war sie nach AMC-Angaben etwas übermüdet und nicht so konzentriert wie sonst. Auch sie hatte das Pech eines Motor-Aus-Fünfers, wodurch sie letztlich auf Platz neun landete.

Die nächsten beiden Läufe für Vogt und Laure sind in zwei Wochen in Engelsberg, während es für Weber in zwei Wochen zur EM nach Kramolin (Tschechien) geht.