Vogl gewinnt Freistil-Mehrkampf in Erfurt

Emanuel Vogl von der TG Biberach hat sich beim 25. nationalen Nachwuchsschwimmfest mit Roland-Matthes-Pokal in Erfurt den Sieg im Freistil-Mehrkampf gesichert. In der Landeshauptstadt des Freistaats Thüringen waren insgesamt 238 Teilnehmer aus 23 Vereinen am Start, darunter fünf von der TG.

Emanuel Vogl (2003) erzielte in Erfurt mehrere Bestzeiten und holte sich dreimal Gold (200 Meter Freistil/2:28,00; 100 m Freistil/1:06,78; 50 m Kraul Beine/0:43,52). Zudem gewann er Silber (200 m Lagen/2:45,06) und Bronze (400 m Freistil/5:24,17). Zudem schlug er über 50 m Schmetterling (0:33,54) als Erster an und wurde Zweiter über 50 m Freistil (0:29,83). Auch Daniel Ribitsch (2006) zeigte sich kämpferisch und zielstrebig. Er belegte zweimal Platz eins (100 m Freistil/1:18,94; 200 m Freistil/2:51,26) und holte sich zweimal Silber (400 m Freistil/6:08,12; 50 m Kraul Beine/0:57,11) sowie einmal Bronze (200 m Lagen/3:24,63). Damit sicherte er sich den Silberpokal im Freistil-Mehrkampf. Zudem gab es noch zwei Goldmedaillen für Ribitsch (50 m Freistil/0:35,09; 50 m Schmetterling Beine/1:03,75). Sehr gut in Form zeigte sich Bence Wieland (2004), der dreimal als Erster anschlug (50 m Freistil/0:31,73; 50 m Brust/0:40,85; 50 m Brust Beine). Zudem verpasste er nur knapp einen weiteren Podestplatz (4./400 m Freistil/5:42,88).

Viona Veitinger (2003) gelang es, sich den Pokal im Brust-Mehrkampf zu sichern. Sie gewann zweimal Gold (50 m Brust Beine/0:51,31; 200 m Brust/3:20,11) und einmal Silber (100 m Brust/1:30,75). Zudem verbuchte sie zwei siebte Plätze (400 m Freistil/6:21,96; 200 m Lagen/3:13,95). Leon Lein (2002) belegte den achten Platz über 100 m Rücken (1:35,46).