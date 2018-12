Vogelnest sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Vogelnest war der Grund für den Feuerwehreinsatz am Biberacher Markplatz am Donnerstag. Das berichtet die Polizei.

Eine Zeugin hatte am Donnerstag gegen 14.45 Uhr Rauch in einem Haus am Marktplatz bemerkt und gemeldet. Die Feuerwehr rückte an. Sie begab sich auf die Suche nach der Ursache. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner an dem Tag einen Ofen in Betrieb genommen. Allerdings verhinderte ein großes Vogelnest auf dem Schornstein, dass das Feuer in Fahrt kam. Der Rauch konnte nicht abziehen und drückte nach unten. Dadurch wurden mehrere Wohnung verqualmt. Die Feuerwehr beseitigte das Nest und belüftete das Haus. Die Bewohner konnten zurückkehren. Verletzt wurde niemand.