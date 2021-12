VLW setzt Spielbetrieb fort

Nachdem die Regelungen für die Sportausübung beim Trainingsbetrieb und bei Wettkampfveranstaltungen in der neuen Corona-Verordnung Sport klar geregelt sind, hat sich der Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) gemeinsam mit dem Nordbadischen und Südbadischen Volleyball-Verband dazu entschieden den Spielbetrieb weiter fortzusetzen. Das teilte der VLW am Dienstag auf seiner Homepage mit.

Auch durch die Bemühungen des organisierten Sports ist es möglich gewesen die Regelungen zu 2G+ anzupassen, heißt in der Mitteilung. Aus Sicht von VLW-Präsident Martin Walter ist dies eine gute Entscheidung: „Sie gibt einerseits Sicherheit für die Sporttreibenden und ermöglicht das weitere Sporttreiben.“

Die am Wochenende 4./5. Dezember ausgefallen Spiele bei den Aktiven Spiele sollen nach Möglichkeit bis zum 12./13. Februar 2022 nachgeholt werden, teilt der VLW mit. Die Vereine werden gebeten, sich auf einen Nachholtermin zu einigen. Es gilt nach VLW-Angaben weiterhin die Regelung, dass wenn sich eine Mannschaft unter den herrschenden Bedingungen nicht in der Lage sieht zu spielen, das Spiel nach Rücksprache mit der spielleitenden Stelle verlegt wird. Die Verlegung sei so früh wie möglich vor dem Spiel zu beantragen.

Für den Großfeld-Jugendbereich gilt nach VLW-Angaben weiterhin analog zum Erwachsenen-Spielbetrieb, dass Vereine kostenfrei ihre Spiele verlegen können, wenn sie sich nicht in der Lage dazu sehen, unter den geltenden Bedingungen zu spielen. Die Frist zum Nachholen dieser Spiele ist laut VLW das Wochenende 22./23. Januar 2022. In den U20-Leistungsstaffeln müssen die Spiele bis zum 5./6. Februar 2022 nachgeholt werden. In der Kleinfeld-Runde ist nach Verbandsangaben eine Verlegung von Spieltagen nicht möglich. Sollte ein Verein nicht antreten können, muss er ebenfalls bis spätestens Mittwoch vor dem Spieltag den Staffelleiter oder Bezirksjugendwart informieren.