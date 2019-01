VLW-Pokal: TG Biberach unterliegt im Viertelfinale Ulm

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach sind im Viertelfinale des Verbandspokals (VLW-Pokal) ausgeschieden. Die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Hecht und Co-Trainer Gerd Kehm unterlag in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle dem Regionalliga-Spitzenreiter VfB Ulm mit 1:3 (11:25, 25:22, 21:25, 17:25). Die TG hielt über weite Strecke der Partie gut mit. Allerdings war auch zu sehen, dass die Biberacherinnen das schnelle Spiel der Ulmerinnen nicht gewohnt waren. Dadurch war der VfB im Angriffe immer wieder erfolgreich. Alles in allem zeigte sich TG-Trainer Hecht dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Am Samstag hat die TG nun in der Oberliga den Tabellenachten TSV G. A. Stuttgart II in der Wilhelm-Leger-Halle zu Gast. Spielbeginn ist um 19 Uhr.