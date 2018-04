Vizemeistertitel für Vanessa Riedmüller

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in Leipzig mit dem Heidenheimer Team den deutschen Vizemeistertitel errungen. Zusammen mit Anna Hornischer, Sophia Weitbrecht und Anna Jonas musste sich die Biberacherin erst im Finale den Topfavoritinnen aus Leverkusen mit 29:45 geschlagen geben.

Das Bayer-Team wurde seiner Favoritenrolle gerecht, ging früh in Führung und baute diese sukzessive aus. Im Schlussgefecht war für Riedmüller bei einem 14-Punkte-Rückstand nichts mehr zu holen. Dennoch waren die Heidenheimer Frauen zufrieden. Immerhin hatten sie in einem spannenden Halbfinalgefecht die Frauen des Olympia-Stützpunkts Tauberbischofsheim mit 37:36 besiegt. Riedmüller übernahm im Schlussgefecht beim Stande von 28:27 für Heidenheim und rettete diesen Vorsprung gegen die Einzelmeisterin Beate Christmann über die Zeit. „9:9 gegen die deutsche Meisterin, das kann sich sehen lassen“, so die Biberacherin. Zunächst aber mussten die Heidenheimerinnen in die Vorrunde, das blieb den Leverkusenerinnen aufgrund eines Freiloses erspart. Souverän gewannen die Heidenheimerinnen alle drei Vorrundenpartien und erhielten im Achtelfinale ein Freilos. Im Viertelfinale besiegten sie die EFG Essen mit 19:9, ehe es zum knappen Halbfinalsieg gegen Tauberbischofsheim kam.

Im Einzelwettbewerb konnte Riedmüller nicht an ihre Ergebnisse aus den Vorjahren anknüpfen. Bereits im Achtelfinale war gegen ihre Vereinskameradin Anna Jonas nach einer 14:15-Niederlage Schluss. Mit ihrem zehnten Rang war die Studentin der Hochschule Neu-Ulm nicht zufrieden, zumal es ihr in den vergangenen beiden Jahren jeweils aufs Podest gereicht hatte. Damit geht für Riedmüller eine lange Saison zu Ende. Die noch folgenden Weltcups in Dubai und Cali (Kolumbien) hat sie wegen Terminüberschneidungen mit ihrem Studium abgesagt. In der kommenden Saison will die Biberacherin sportlich etwas kürzer treten, ab Herbst steht für sie die Bacheloarbeit an.