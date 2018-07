Virus: Schweinegrippe fordert erstes Biberacher Todesopfer

Die Schweinegrippe hat im Landkreis Biberach ihr erstes Todesopfer gefordert. Am Sonntag ist im Kreiskrankenhaus ein 62-jähriger Mann an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Er war Anfang Januar ins Biberacher Kreiskrankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation gebracht worden. „Der Mann hatte schwere chronische Vorerkrankungen“, sagt Kreisgesundheitsamtsleiter Dr. Volker Baumann auf Anfrage der SZ. Eine Lungenerkrankung mit asthmatischen Symptomen sei nur eine davon gewesen. „Wenn da noch eine Grippe hinzu kommt, kann das, wie in diesem Fall, zum Tode führen“, erklärt Baumann. Trotz der intensivmedizinischen Behandlung habe sich der Zustand des Mannes zunehmend verschlechtert, so dass der Patient am Sonntag gestorben ist.

„Die Entwicklung, dass sich die Grippe ausbreitet, war absehbar“, betont der Leiter des Gesundheitsamts, der vor einer Panik warnt. Es gebe derzeit im Landkreis Biberach wie bundesweit eine ganz normale Influenza-Welle. Allerdings gehe man mittlerweile nach statistischen Erkenntnissen davon aus, dass etwa 70 Prozent der Grippeerkrankungen den H1N1-Virus, geläufig als Schweinegrippe-Virus, als Ursache habe. „Dass sich dieser Virus ausbreitet, davor haben wir vergangenes Jahr gewarnt, und das hat sich jetzt auch bewahrheitet.“

Aktuelle Zahlen, wie viele Menschen im Landkreis Biberach derzeit an der Schweinegrippe erkrankt sind, gibt es nicht. Denn während im vergangenen Jahr noch jede Infektion mit dem Virus meldepflichtig war, müssen die Ärzte nun nicht mehr jeden Grippepatienten auf diesen Virus überprüfen. „Wenn jemand an Grippe erkrankt, ist es schon fast wahrscheinlich, dass es die Schweinegrippe ist“, sagt Baumann. Dem Gesundheitsamt melden müssen die Ärzte nur jene Fälle, die nachgewiesen wurden – und das sind natürlich längst nicht mehr alle. Fahrlässig ist dieses Vorgehen aus dem Grund nicht, weil die Behandlung einer Schweinegrippe nicht anders aussieht als die einer gewöhnlichen Grippe. Deswegen ist es für die Therapie zweitrangig, ob der eine oder andere Virus Ursache für die Erkrankung ist.

„Es bringt jetzt nichts, in Panik zu verfallen“, warnt Baumann. Denn: „Jeder, der sich seit vergangenem Herbst gegen die normale Grippe hat impfen lassen, ist automatisch auch gegen die Schweinegrippe geimpft“, beruhigt er. Der aktuelle Impfstoff wirkt also auch gegen den H1N1-Virus. Und: „Eine Impfung ist nach wie vor möglich.“