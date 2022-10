Virtueller Rundgang durch die Stadtbücherei

Die Biberacher Stadtbücherei bietet am Donnerstag, 3. November, um 16.30 Uhr für alle Interessierten eine kostenlose Onlineführung an. Bibliothekarin Annette Fülle gibt in einem virtuellen Rundgang einen Überblick vor allem über die Onlineangebote und Services der Stadtbücherei.

Vorgestellt werden die digitalen Nutzungsmöglichkeiten „MIZ24“, darunter die Online-Bibliothek „Overdrive“, das Filmangebot „filmfriend“ und das digitale Zeitungs- und Zeitschriftenangebot „pressreader“, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. „Mit „MIZ24“ bietet die Stadtbücherei ein großes Angebot an digitaler Unterhaltung und Information – nicht nur für die Freizeit, sondern auch für die Wissensbildung“, so Fülle. Die Veranstaltung wird online über Zoom durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Zugangsdaten sind unter www.medienzentrum-biberach.de in der Rubrik „Angebote“ unter „Veranstaltungen“ zu finden.