Virtuelle Ausstellung zeigt den Gigelberg

Das Stadtarchiv Biberach präsentiert spannende Ansichten und Wissenswertes über den Gigelberg in der virtuellen Ausstellung „Der Gigelberg: Eine Zeitreise in Bildern“. Biberach ohne den Gigelberg, das ist für einen echten Biberacher nicht vorstellbar, heißt es in der Mitteilung. Während des Schützenfestes besuchen viele Festbegeisterte fast täglich den Gigelberg mit seinen Attraktionen auf dem Festplatz. Aber der Gigelberg diente zunächst anderen Zwecken und wurde erst im Laufe des 19. Jahrhunderts als Fest- und Veranstaltungsplatz genutzt. Schon in früheren Zeiten luden die Felsenkeller und Sommerwirtschaften rund um den Gigelberg zum Verweilen ein und um 1800 wurde begonnen, den Gigelberg für die Bürger attraktiver zu machen. Vor allem Christian Friedrich Goll ist zu verdanken, dass der Gigelberg heute einem Park gleicht.

Wie der Gigelberg sich bis heute verändert hat und wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, zeigt mit über 100 Abbildungen eine virtuelle Ausstellung auf dem Portal der Deutschen Digitalen Bibliothek. Enthalten sind auch die Pläne des Parkpflegewerks in denen neben der Entwicklung des Gigelbergs bis heute auch die Ziele der nächsten Jahre dargestellt werden.