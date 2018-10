Viktoria Ribitsch erkämpft Silber in Bielefeld

Mit drei Taekwondo-Sportlern ist die TG Biberach zum deutschen Ranglistenturnier NRW Masters nach Bielefeld gereist. Den größten Erfolg hatte dabei Viktoria Ribitsch, sie konnte sich bis ins Finale vorkämpfen und Silber holen.

Wenn in der weiblichen Jugendklasse bis 49 Kilogramm die Podestplätze ausgekämpft werden, führt momentan kein Weg an Biberachs Ausnahmeathletin Viktoria Ribitsch vorbei. Die 15-jährige TG-Sportlerin zeigte sich auch in Bielefeld in guter Form und konnte problemlos bis ins Halbfinale vorrücken. Im Halbfinale erarbeitete sich die TG-Sportlerin dank schneller Tritte zum elektronischen Helm ihrer Kontrahentin sich schnell einen komfortablen Vorsprung.

Am Ende siegte die Biberacherin mit 15:2 gegen Sophie Koers von Leopard Lengerich und zog ins Finale ein. Im Finale stand Ribitsch mit der ehemaligen deutschen Kadettenmeisterin Esma Nur Balci eine sehr erfahrene und erfolgreiche Gegnerin gegenüber. Von der ersten Sekunde an entwickelte sich ein spannender Kampf. Im Verlauf der drei Runden gelang es dann aber doch Balci, mehr Treffer zu setzen. Somit musste sich Ribitsch mit Silber begnügen.

Vor allem mit Lospech hatten ihre beiden Vereinskameraden Faisal Muhammadi und Amir Khademi zu kämpfen. Muhammadi, der in der Jugend bis 59 Kilogramm antrat, traf bereits in der ersten Vorrunde auf den späteren Turniersieger und deutschen Nationalkaderathleten Antonios Andreopoulos. Andreopoulos, der jüngst bei der WM für Deutschland an den Start ging, gelangen dann auch die ersten Treffer. Doch bereits wenige Sekunden später konnte sich der TG-Sportler mit einem schönen Treffer zum Helm revanchieren und 3:2 in Führung gehen.

Dies sollte aber die Ausnahme bleiben, denn bereits in der zweiten Runde nahm der routinierte Düsseldorfer mit 10:4 das Heft in die Hand. In der dritten Runde musste der 15-jährige TG-Sportler nun offensiver und risikoreicher in den Kampf gehen. Doch der Favorit Andreoppoulos konnte nochmal eine Schippe drauf legen und konterte den ambitionierten Muhammadi geschickt aus. Am Ende musste sich der Biberacher deutlich geschlagen geben, während sein Kontrahent sich an diesem Tag Gold erkämpfte.

Einen schlechten Start erwischte Amir Khademi in der Herrenklasse bis 58 Kilogramm. Er musste sich in der Vorrunde dem sehr groß gewachsenen Purya Torky geschlagen geben. Auch wenn Torky den Biberacher um zwei Köpfe überragte, versuchte Khademi alles, um den Nachteil an Reichtweite auszugleichen. Trotz guter Aktionen schied der Biberacher mit 9:17 aus dem Turnier aus.