Viertklässler treffen nach acht Wochen ihre Freunde wieder

Für die Grundschüler der vierten Klassen in Biberach hat am Montag der Unterricht wieder begonnen. Allerdings läuft nun einiges etwas anders ab als in der Zeit vor Corona, wie das Beispiel der Gaisental-Grundschule zeigt.

„Herzlich willkommen“ hieß es für mehr als 70 Viertklässler. Drei Schulklassen, aufgeteilt in sechs Lerngruppen, kamen in zeitlichem Abstand und in zwei Unterrichtsblöcken an der Schule an. Um das Abstandsgebot gut einhalten zu können, wurden in der vergangenen Woche Smileys auf den Boden gesprüht und Bildkarten aufgehängt. So wussten die Kinder, wo sie sich aufstellen sollten.

Auch die Mund-Nasen-Maske, die auf dem Schulhof getragen werden muss, hatte niemand zu Hause vergessen. Die Kinder wurden von Schulleiterin Yvonne von Borstel-Hawor und den in den Klassen unterrichtenden Lehrkräften in Empfang genommen und zu ihrem Platz im Klassenzimmer gebracht.

Unterrichtet werden die Kinder 14 Stunden in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht (HuS). Die Lehrkräfte stellen sich jedoch darauf ein, dass nicht für alle Kinder die Unterrichtsfächer in den ersten Schultagen an erster Stelle stehen. Immerhin haben sie ihre Klassenkameraden und Freunde acht Wochen nicht sehen können.

Die Pause verbrachten die Kinder im Klassenzimmer. Ihnen wurde vorgelesen und sie konnten nebenbei essen und trinken. Damit die Kinder, die nach Hause gehen, und die Kinder, die zum Unterricht kommen, Abstand halten können, wurde ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant. Viele Vorüberlegungen zum Hygienekonzept und zu den Abstandsregeln wurden in den vergangenen Wochen erarbeitet. Zumindest am ersten Schultag klappte alles.

Die Kinder der ersten drei Klassen müssen bis nach den Pfingstferien auf ihren ersten Schultag warten. Sie haben mit ihren Eltern am Sonntag die neuen Lernpakete auf dem Schulhof abgeholt und Rückläufe in Kisten gepackt. Es war der Moment, in dem sie dem Schulleitungsteam wenigstens zuwinken oder ein kurzes Gespräch führen konnten.