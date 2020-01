Viertes Auswärtsspiel in Folge

Nach einem spielfreien Wochenende geht am kommenden Sonntag die Reise für die TG-Handballerinnen in der Württembergliga weiter. Das vierte Auswärtsspiel in Folge führt die Mannschaft um Kreisläuferin Jessica Haas nach Ulm zum SC Lehr. Anpfiff in der Sporthalle Ulm-Nord ist um 15 Uhr.

Der Sportclub aus Lehr von Trainer Stefan Arnold steht mit 5:21 Punkten aktuell auf dem elften Tabellenplatz und befindet sich damit mitten im Kampf um einen Platz in der neuen Verbandsliga, die ab der Saison 2020/21 zwischen Landes- und Württembergliga eingeführt wird. Die sonst so gefürchtete Heimstärke der vergangenen Jahre ist dem SC – zumindest was die reine Punkteausbeute anbelangt – etwas abhanden gekommen.

Dennoch sind es in heimischer Halle meist sehr enge und knappe Niederlagen, wie erst kürzlich gegen das Spitzenteam der HSG Deizisau/Denkendorf, dem Lehr sich mit 20:24 geschlagen geben musste. Beatrice Ruhland (70 Treffer, Platz neun der Torschützenliste), Elena Kramer (57 Treffer) und Stefanie Fischer (34 Treffer) sind die besten Schützinnen des Sportclubs.

Die Handballerinnen der TG Biberach sind motiviert und freuen sich auf das Spiel in der Ulmer Vorstadt. In den Trainingseinheiten unter der Woche konnte man sich gut vorbereiten und auch personell stehen alle Spielerinnen – mit Ausnahme von Lena Krais, die im Urlaub ist – zur Verfügung. Man möchte unbedingt an die starke Leistung des vergangenen Spiels in Köngen anknüpfen. Auch wenn allen klar ist, dass das Spiel in Lehr alles andere als einfach sein wird. Durch eine laufbereite und aggressive Abwehr möchte man sich Selbstvertrauen für das Angriffsspiel holen und dort möglichst variabel spielen. Verlassen können wird man sich wieder – wie schon die komplette Runde – auf den Teamgeist, der schon des öfteren Spiele zugunsten der TG kippen ließ.

Vor kleinen Jubiläen stehen Jessica Haas (40. Spiel für die Frauen) und die A-Jugendliche Lea Unterfrauner (zehntes Spiel).