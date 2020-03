Vierter Landesmeistertitel für Kowaschütz-Winter/Winter

Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben sich in Elztal-Dallau bei den baden-württembergischen Meisterschaften in den Standardtänzen den Titel bei den Senioren (Sen) IV A geholt. Für beide war es das insgesamt vierte Mal, dass sie bei einer Landesmeisterschaft ganz oben auf dem Siegertreppchen standen.

Ausrichter der Landesmeisterschaften der Sen II und IV war vor zahlreichen Zuschauern das Tanzsport-Zentrum Mosbach in der Elzberghalle. Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter traten auch mit dem Ziel an, den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse der Senioren S klarzumachen. Dazu benötigten sie nur noch zwei Aufstiegspunkte. Insgesamt fünf Paare waren in der A-Klasse am Start. Die Musikauswahl war sehr gut und das Niveau der Paare hoch. Wegen des kleinen Teilnehmerfelds wurde auf eine Vorrunde verzichtet und die Paare starteten sofort mit der Endrunde. Die sieben Richter gaben ihre Bewertung für die fünf Standardtänze – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep – verdeckt ab.

Lautstark unterstützt von ihrem Trainer setzten Winter/Kowaschütz-Winter wie in den vergangenen Wochen die tänzerischen Vorgaben so gut es ging um. Sie erhielten letztlich von den sieben Wertungsrichtern 24 von 35 möglichen „Einsen“. Am Ende konnten beide damit sowohl den Landesmeistertitel holen als auch den Aufstieg in die S-Klasse perfekt machen. Direkt im Anschluss startete das TSA-Paar dann in ihrer neuen Klasse. Unter 19 teilnehmenden Paaren bei den Sen IV S zeigten sie ein zweites Mal die fünf Standardtänze und belegten am Ende den 13. Platz.

„Unglaublich, dass wir heute zum vierten Mal den Landesmeistertitel nach 2011 in der D-Klasse, 2012 in der C- Klasse und 2013 in der B-Klasse mit nach Hause nehmen können“, bilanzierte Wolfgang Winter. „In den vergangenen zehn Jahren standen wir somit bei über 80 Turnieren rund 50 Mal auf dem Siegerpodest“, sagte er weiter. „Einen großen Anteil daran haben natürlich unsere Trainer, allen voran Sascha Brenner, der uns die letzten Monate mit großem Engagement, Kritik und Motivation intensiv auf diese Landesmeisterschaft vorbereitet hat.“