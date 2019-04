Vierter Halbfinalist gesucht

Mit Bezirksliga-Tabellenführer SV Mietingen, dem A-I-Tabellensiebten FC Bellamont und dem FC Mittelbiberach als aktuellem Dritten der Kreisliga A I stehen bereits drei Halbfinalisten im Fußball-Bezirkspokal Riß fest. Der vierte Teilnehmer wird am Donnerstag, 11. April (Anstoß: 17.45 Uhr), zwischen den Bezirksliga-Kontrahenten SF Schwendi und dem SV Dettingen ermittelt. Der Sieger gastiert im Halbfinale am 2. Mai beim FC Mittelbiberach.

Nach schweren Wochen und drei Pleiten nach der Winterpause fanden die SF Schwendi am Vorsonntag pünktlich vor dem Pokalspiel in die Erfolgsspur zurück. Beim 2:0-Sieg gegen Olympia Laupheim II zeigte sich die Wiest-Truppe vor allem in der Abwehr verbessert. Das nährt dann auch die Hoffnung, im Pokalwettbewerb endlich eine bessere Rolle als in den Vorjahren zu spielen. Die jüngste Bilanz gegen den SV Dettingen ist aber negativ, die letzten drei Vergleiche in der Bezirksliga gingen an die Illertal-Elf.

Ins Viertelfinale kamen die SF durch Siege beim TSV Hochdorf, gegen den SV Baltringen und beim SV Muttensweiler. Die Gäste reisen mit der Empfehlung von drei überzeugend herausgespielten Siegen an, die in der Bezirksliga nun ganz neue, zur Winterpause nicht unbedingt erwartete Möglichkeiten eröffnen. Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ob der eigenen Stärke geht man nun das Projekt Bezirkspokal an, der SVD stand zuletzt vor neun Jahren im Halbfinale. Mit von der Partie dürfte dann auch wieder Spielertrainer Andreas Betz sein, der am Vorsonntag pausierte. Den Weg ins Viertelfinale fand der Bezirksliga-Sechste durch Siege beim SV Baltringen II, beim SV Mietingen II und beim SC Schönebürg.