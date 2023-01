Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Ringschnait

Ein 49-jähriger Mann hat am Samstag einen Frontalzusammenstoß bei Ringschnait verursacht. Vier Menschen wurden dadurch verletzt, teilt die Polizei mit.

Gegen 14.55 Uhr befuhr der Mann mit seinem Ford einen Feldweg zwischen Ochsenhausen und Ringschnait. Er wollte von diesem aus nach links, in Richtung Ochsenhausen, auf die B312 einbiegen. Hierbei übersah er einen von Ochsenhausen kommenden 50-Jährigen, der mit seinem VW unterwegs war.

Der VW kollidierte in der Folge frontal mit dem Ford des 49-Jährigen. Im Ford befanden sich noch eine 52-jährige Frau und ein 14-jähriger Junge. Alle vier Personen mussten wegen ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 18.000 Euro. Die Bundesstraße war für fast zwei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Biberach und Ringschnait befanden sich ebenfalls an der Einsatzstelle. Der Ford-Fahrer sieht nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.