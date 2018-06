Vier Spielabbrüche – Nachholtermin offen

Mit der Partie SGM Dettingen gegen den SV Reinstetten ist nur eine Begegnung am letzten Spieltag in der Frauenfußball-Bezirksliga komplett über die Bühne gegangen. Alle anderen Spiele wurden wegen Unwetters vorzeitig abgebrochen.

Da in der Bezirksliga schon länger alle Entscheidungen gefallen sind, hatten diese vier Partien nur noch statistischen Wert. Wann die Spiele nachgeholt werden? „Es gibt zwei Möglichkeiten laut Satzung des Württembergischen Fußballverbands, an die der Bezirk gebunden ist. Entweder werden alle vier Spiele neu angesetzt, oder das Spiel wird für alle Mannschaften mit 0:3 gewertet“, so Bezirksspielleiter Hubert Übelhör am Montag auf SZ-Nachfrage. „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich habe alle Vereine angeschrieben und warte auf Rückmeldung. Und dann sehen wir weiter.“

SGM Dettingen – SV Reinstetten II 1:3 (0:1). Nach zahlreichen vergebenen Torchancen gelang Lisa Aldinger per Freistoß das 0:1. Nach der Halbzeit fand die Heimmannschaft dann aber besser ins Spiel und konnte den Ausgleich erzielen. Nach einer kurzen Unterbrechung wegen Gewitters dominierte wieder der SVR II das Spiel und holte am Ende auch die drei Punkte. Tore: 0:1 Lisa Aldinger (19.), 1:1 Diana Schulheiß (60.), 1:2 Lisa Aldinger (75.), 1:3 Jana Kurz (80.).