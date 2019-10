Vier Kreismeistertitel für RVG-Mädchen

Die Voltigiererinnen der RVG Biberach haben sich beim Finale der Kreismeisterschaft in Schwendi vier von sechs Titeln gesichert. Damit beendeten die Biberacherinnen die Saison erfolgreich.

Sina Oppolzer holte sich den Kreismeistertitel in der Einzelwertung der Senioren, Jana Nickolaus wurde Kreismeisterin in der Einzelwertung der Junioren. Die Zwölfjährige wurde außerdem für die beste Pflichtübung ausgezeichnet. In der Doppelwertung der Senioren siegten Sina Oppolzer und Jana Nickolaus. Bei den Junioren erreichten Florine Bleher und Franka Eble den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Laetitia Balandis belegte in der Einzelwertung der Einsteiger Platz zwei in der Gesamtwertung, Franka Eble erreichte Rang vier.

Capitano erhält Auszeichnung

Zum sechsten Mal in Folge sicherte sich das RVG-Team mit Sina Oppolzer, Annika Thömmes, Florine Bleher, Jana Nickolaus, Laetitia Balandis und Franka Eble den Kreismeistertitel in der Gruppenwertung. Dabei hatten die Biberacher Mädchen ein kurzfristiges Problem zu lösen. Nachdem sich Florine Bleher während der Doppel-Prüfung verletzt hatte, musste das Team der Neun- bis 17-Jährigen die Gruppenkür ohne die verhinderte Cheftrainerin Marina Lentin innerhalb weniger Minuten allein umstellen. Co-Trainerin Julia Modersitzki, die als Longenführerin das Turnier begleitete und sich währenddessen um das Pferd kümmerte musste, zeigte sich beeindruckt vom Teamgeist: „Andere hätten in der Situation aufgegeben, aber die Gruppe funktioniert nach vielen gemeinsamen Trainingsjahren so gut, dass jede spontan und uneigennützig ihren Teil zum positiven Gelingen beigetragen hat.“ Capitano, das Pferd der Biberacher Voltigiererinnen, erhielt darüber hinaus die Auszeichnung für das beste Pferd des Turniers.

Insgesamt blicken die RVG-Mädchen auf eine anstrengende Saison zurück: Im Juni hatte die RVG nach 2017 zum zweiten Mal die baden-württembergischen Meisterschaften ausgerichtet, für die sich erstmals auch Sina Oppolzer, Jana Nickolaus und Franziska Taube qualifiziert hatten. Für Sina Oppolzer und Jana Nickolaus stehen neben dem Wintertraining jetzt zusätzlich Trainingseinheiten im Kader des Württembergischen Pferdesportverbands an.