Vier Altersklassensiege für hiesige Läufer

Vier Läufe, vier Mal Sieger in der Altersklasse: Das ist die Bilanz von Leon Höchst (LT Mittelbiberach/Schüler A/B) und Willi Waibel (TG Biberach/M60) bei der 38. Crosslaufserie Oberschwaben gewesen. Beide sind auch beim Finale in Vogt in ihrer Altersklasse nicht zu schlagen gewesen.

Ebenfalls auf Rang eins in ihrer Altersklasse landete Thea Keller vom SV Birkenhard, die auch in Vogt in der W50 Erste wurde.

Wie Höchst und Waibel war auch Clive Brown (TG Biberach) Rang eins in der M40 vor dem Finale in Vogt nicht mehr zu nehmen. Brown war bei der Schlussetappe nicht mehr am Start. Er schloss die Serienwertung bei den Männern als bester hiesiger Läufer auf dem siebten Platz ab.

Alle Ergebnisse der 38. Crosslaufserie Oberschwaben gibt es im Internet unter: crosslaufserie-oberschwaben.de.

Eine Bildergalerie zur finalen Etappe in Vogt gibt es unter: schwaebische.de. (feg)