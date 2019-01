Vielseitiges Quartett gastiert im Biberacher Jazzkeller

Andreas Herrmann ist ein erstaunlich vielseitiger Pianist und Komponist mit Biberacher Wurzeln. Mit einem Quartett tritt er am Freitag, 1. Februar, um 20.30 Uhr im Jazzkeller in Biberach auf.

Herrmann wohnt heute in Freiburg (Breisgau), ist aber bereits seit den frühen 1990er-Jahren als Dozent an der Jazzschule Luzern tätig. Seit 2004 auch als Leiter der Abteilung „Musiktheorie und Komposition“ an der Musikhochschule Luzern. Dort seit zehn Jahren im Rang eines Hochschulprofessors ist Andreas Herrmann daneben auch Dozent am „International Music College“ in Freiburg sowie konzertant unterwegs mit seinem 2010 für den „Neuen Deutschen Jazzpreis“ nominierten Trio.

Mit diesem Trio stieß er vor einigen Jahren auch schon im Biberacher Jazzkeller auf große Begeisterung. Für sein neuestes Projekt „The Child In Me“ hat er dieses Trio mit Arne Huber am Bass und Fabian Rösch an den Drums um den Gitarristen Norbert Scholly zum Quartett erweitert. Detailreich und fein aufeinander abgestimmt, ergründet die Band nun gemeinsam mit dem Komponisten Andreas Herrmann dessen kindliche Seite, tritt mit ihm eine sinnliche Reise durch Kindheitserinnerungen, Bilder und Stimmungen aus seinen frühen Kinder- und Jugendjahren in Biberach an.

Online-Kartenreservierung unter www.jazzbiber.de sind möglich.