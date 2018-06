Vieles ist noch nicht aufgearbeitet

Seit Anfang des Jahres befindet sich die Interessengemeinschaft (IG) Heimatforschung Biberach in der Erfassungsphase zur Erforschung des Lebens und der Ereignisse in der Heimat während des Ersten Weltkriegs. Nun lässt sich eine erste Bilanz ziehen.

Die Ehemänner, Väter und Söhne draußen an der Front in Frankreich, Belgien oder Russland, bedeuteten für die Familien, Bauernhöfe und Handwerksbetriebe nicht nur Sorge um Leben und Tod, sondern auch Entbehrungen, Mühen und Erschwernisse. Hinzu kam die Knappheit bei Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Die Versorgungslage spitzte sich schon gleich im ersten Kriegsjahr drastisch zu. Die eingehenden Nachrichten über die ersten Gefallenen dämpften die anfängliche Kriegseuphorie und Begeisterung dramatisch. War doch der „Ausmarsch“ der in den Krieg ziehenden jungen Soldaten, feierlich mit Musik, Gesang und Blumenschmuck begleitet worden, erst einige Wochen her.

Das IG-Projektteam, bestehend aus Johannes Angele, Antonia Denninger, Wolfgang Merk, Franz Mohr, Karin Schöntag, Stephanie Schosser und Karl Seifert, sowie die Heimatforscher-Kollegen im ganzen Landkreis Biberach haben inzwischen etwa die Hälfte der Gemeinden erfasst. Dies bedeutet, dass aus diesen Gemeinden und Teilorten Listen über Kriegsteilnehmer und Gefallene, Fotos der Kriegerdenkmale, Ehrentafeln und Ehrenchroniken, Berichte, Erzählungen, alte Zeitungsartikel, Sterbebilder und diverse Exponate vorliegen.

Listen bisher kaum geprüft

Bereitwillig stellten Familien, Nachfahren der Kriegsteilnehmer diese Unterlagen den Heimatforschern zur Verfügung. Sie wollten aber gleichzeitig auch wissen, was mit diesen Bildern und Hinweisen letztlich geschehen wird. Zum Beispiel bestätigten die Heimatforscher aus Schwendi (Heimatkundlicher Verein Schwendi) dass bedauerlicherweise das Thema „Erster Weltkrieg“ in den Heimatdörfern bisher noch nicht aufgearbeitet wurde. In diesem Zusammenhang machte das Heimatforscher-Team auch die Erfahrung, dass die Listen der Kriegsteilnehmer und der Gefallenen bisher kaum in einer Gemeinde genau untersucht und geprüft wurden.

Zahlen stimmen nachdenklich

Manche Heimatforscher, die die alten Zeitungsberichte heraussuchen und die sogenannten „Verlustlisten“ pro Gemeinde zusammenstellen, berichten von fast depressiven Stimmungslagen, Empörung und Wut, die einen beschleichen, wenn man erfahren muss, wie viele Männer unnötig ihr Leben ließen und welch unsägliches Leid diese Schicksale in die Familien der Hinterbliebenen brachte. So stimmen beispielsweise Zahlen aus Gemeinden wie Winterstettenstadt, (420 Einwohner/80 Gefallene), Pflummern (430/65) und Ellwangen (725/74) sehr nachdenklich.

Ein weiteres zu untersuchendes Kapitel sind die Kriegsgefangenen, die in der Region inhaftiert und untergebracht waren. Reinhold Adler aus Fischbach hat sich bereit erklärt, sich dieses speziellen Themas anzunehmen.

Nächstes Jahr wird über dieses Projekt zusammenfassend eine größere Dokumentation erscheinen, die den ganzen Kreis Biberach umfasst. Zusätzlich ist auch eine Ausstellung geplant.

Wer etwas zum Projekt beitragen möchte, kann sich an Wolfgang Merk, Telefon 07351/71206, oder

merk.wolfgang@gmx.de wenden.