Vieles im Rettungsdienst besser gemacht

Wie gut der Rettungsdienst im Landkreis Biberach materiell und finanziell ausgestattet wird, entscheidet der Bereichsausschuss. Der Vorsitzende Hans-Joachim Seuferlein hat nun zu seinem Abschied Dank und Anerkennung für seine Leistung in den vergangenen Jahren erhalten.

„Die Arbeit im Bereichsausschuss ist nicht immer ganz einfach. Wir haben es mit vielfältigen und aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und im Rettungsdienst zu tun“, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Biberach. Gemeinsam habe man dafür sorgen können, dass sich die Rahmenbedingungen für den Rettungsdienst im Landkreis verbessert haben. Mutschler und Präsidiumsmitglied Dr. Ralf Rothenbacher lobten die Zusammenarbeit mit Seuferlein und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute.

Seit 2012 saß Seuferlein für die AOK mit am Tisch, als stellvertretender Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach. 2018 hat er den Vorsitz des Gremiums übernommen. Nun wechselte er beruflich nach Schwäbisch Gmünd, wo er Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg wurde. „Mir war es immer wichtig, zusammen mit den Beteiligten eine gute Versorgung im Rettungsdienst für den Landkreis Biberach zu gewährleisten“, sagte Seuferlein und lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit, die das Fundament für eine erfolgreiche Arbeit im Bereichsausschuss sei. Seinen Sitz gibt er ab, den Vorsitz übernehmen ab Januar 2020 turnusgemäß zwei Vertreter des DRK-Kreisverbands, Mutschler und Rothenbacher.

Es waren besonders ereignisreiche sieben Jahren, in denen sich Seuferlein im Bereichsausschuss engagierte: Für die Rettungswachen in Biberach, Erolzheim und Ochsenhausen wurden Baumaßnahmen angestoßen. Die Integrierte Leitstelle in Biberach wurde umfassend ertüchtigt. Auch Vorhalteerweiterungen galt es zu meistern: Das bedeutet, dass der Rettungsdienst verstärkt wird, personell und mit neuen Fahrzeugen. Außerdem sorgte der Bereichsausschuss für eine gute Ausrüstung der Teams.

Auch die kommenden Jahre werden dem Ausschuss neue Herausforderungen bringen: Der Fachkräftemangel ist spürbar, die Personalsituation oft angespannt. Die gesetzlichen Hilfsfristen einzuhalten, ist eine stete Herausforderung. Hinzu kommen die sich verändernden Strukturen im Gesundheitswesen und speziell in den Kliniken. Dies führt dazu, dass auch der Rettungsdienst anders aufgestellt werden muss.